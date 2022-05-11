解讀新台美關係現況 對台政策「倒退」？反應現況？和平統一無望？

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院時隔四年更新美台關係現況，刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等內容，中國學者認為，是在掏空該國「一中」政策的實質內容；綠委樂見反應台海現況；藍委指出對台政策底線並未調整，不宜過度解讀；前外交官則認為，反應美國對兩岸和平統一已不抱任何期望。

時隔4年，美國國務院5日更新台美關係現況，不僅肯定台灣民主與科技重鎮地位，為美國亞太重要夥伴，更首次納「對台六項保證」，更刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等內容。

儘管國務院發言人強調，逾40年來美國一中政策均基於台灣關係法、美中三公報和六項保證，「美國的一中政策並未改變」，然而也沒有對此時更新表述的舉措做進一步說明。

《環球時報》引述復旦大學美國研究中心副主任信強指出，美國刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」，意味著華盛頓對台政策「倒退」，未來在「不支持台獨」以及「台灣是中國一部分」的表述都將弱化。

他認為，美國國務院修改官方表示，並納入與中美三個聯合公報背道而馳的「六項保證」，顯示華盛頓正「掏空」該國一中政策，且未來將進一步提高美台實質性關係，並加大對台軍售、軍報共享等支持，助台灣政權抵禦中國的施壓。

台灣本土對此事國務院的舉措也有不同解讀。民進黨立委王定宇指出，新版表述反應台灣不屬於中國的實際狀況，樂見美國國務院作出修正。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬則表示，美國此舉以刪去法來宣示，「不講比講更有力量」，肯定此次修正對台灣獲得國際支持有積極作用。｜

國民黨立委江啟臣表示，本次刪減內容原就是附屬在「一中政策之下」的「認知」，美國對台政策底線並未調整，不宜過度解讀。

前駐美外交官、「口譯哥」趙怡翔則在臉書特別強調新版關於解決兩岸分歧的重大轉折。從2018年著重「兩岸人民的同意」，修正為「以台灣人民的意願和最大利益為原則」，顯示美國已不對和平統一抱持任何期望。

(圖／趙怡翔臉書）