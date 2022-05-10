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2022菲律賓大選　台灣觀察團：值得學習不同的選舉與投票制度

公督盟：這次菲律賓在台舉辦的海外投票，給了台灣一個機會近距離觀察不同的選舉與投票制度。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/10 17:24
照片由公督盟提供

照片由公督盟提供

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2022年菲律賓大選在5月9日舉辦六年一次的全國大選，海外不在籍投票提前一個月，公民監督國會聯盟與台灣自由選舉觀察協會共有7名專家學者，受邀擔任菲律賓選舉委員會特准的國際觀選員，進入菲律賓於台北及高雄的海外投票站，進行觀選任務，加強選舉過程的誠實，降低選舉違法行為以及和選舉有關的人權侵犯行為。

公督盟理事長曾建元10日於記者會上表示，菲律賓所實施的通訊投票在台灣已討論很久，而這次的觀選機會讓台灣可以就近觀察鄰國通訊投票、電子投票的情況，值得台灣觀摩學習。

曾建元還說，這次菲律賓大選將選出正副總統、參眾議員、地方官員等民選公職。菲律賓人口約1億人，根據菲律賓選委會資料，這次有6574萬5529名民眾完成選舉登記，為菲國史上新高。其中共有169萬7215人居住將在海外行使投票權。在台灣共有72,503名菲國公民登記投票，登記人數在亞太地區僅次於香港的93,625。其中有47,854於馬尼拉台北經濟文化辦事處投票，另有24,649於馬尼拉高雄經濟文化辦事處投票。

台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長洪耀南指出，菲律賓從2011年開始使用電子投計票，亞洲目前僅有菲律賓、蒙古及印度有電子投計票，而這次也為在台投票首次同時採用電子投計票系統。但電子系統長期以來都有因劃記不清而廢票過多的問題。另外也有發現這次選舉假資訊問題非常嚴重，尤其是對過往的歷史詮釋權。

這次菲律賓在台舉辦的海外投票，給了台灣一個機會近距離觀察不同的選舉與投票制度。如不在籍投票、海外通訊投票、預先投票、電子投票等，都是台灣目前尚未實施，但每遇選舉必會討論到的制度。透過本次觀選菲律賓在台的投票所，公督盟與台灣自由選舉觀察協會聯合舉辦觀選後記者會，向社會大眾分享本次的觀選成果，透過專業且客觀的分析，將經驗留在台灣，給未來討論投票方式一個好的基礎。

公督盟副執行長甘順基針對此次觀選表示，這次的投票只有台北及高雄兩個投票所，導致選民的移動成本增加；且投票期間正逢台灣疫情開始爆發，導致有傳聞老闆建議菲律賓籍移工不要去投票，否則回來要自行快篩或隔離3天放無薪假。種種因素都導致這次在台投票率可能不高的原因。

甘順基並提到台灣的選舉目前僅有開放政黨觀選員，還沒有許可國際觀選員，國際觀選員超然於政黨，會以公平客觀的角度向國際報告該國的選舉情形，因此呼籲台灣建立國際觀選員制度。
公督盟
菲律賓大選

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