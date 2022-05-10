2022菲律賓大選　台灣觀察團：值得學習不同的選舉與投票制度

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2022年菲律賓大選在5月9日舉辦六年一次的全國大選， 海外不在籍投票提前一個月， 公民監督國會聯盟與台灣自由選舉觀察協會共有7名專家學者， 受邀擔任菲律賓選舉委員會特准的國際觀選員， 進入菲律賓於台北及高雄的海外投票站，進行觀選任務， 加強選舉過程的誠實， 降低選舉違法行為以及和選舉有關的人權侵犯行為。

公督盟理事長曾建元10日於記者會上表示，菲律賓所實施的通訊投票在台灣已討論很久， 而這次的觀選機會讓台灣可以就近觀察鄰國通訊投票、 電子投票的情況，值得台灣觀摩學習。

曾建元還說，這次菲律賓大選將選出正副總統、參眾議員、地方官員等民選公職。 菲律賓人口約1億人，根據菲律賓選委會資料， 這次有6574萬5529名民眾完成選舉登記，為菲國史上新高。 其中共有169萬7215人居住將在海外行使投票權。 在台灣共有72,503名菲國公民登記投票， 登記人數在亞太地區僅次於香港的93,625。其中有47, 854於馬尼拉台北經濟文化辦事處投票，另有24, 649於馬尼拉高雄經濟文化辦事處投票。

台灣自由選舉觀察協會榮譽理事長洪耀南指出，菲律賓從2011年開始使用電子投計票，亞洲目前僅有菲律賓、 蒙古及印度有電子投計票， 而這次也為在台投票首次同時採用電子投計票系統。 但電子系統長期以來都有因劃記不清而廢票過多的問題。 另外也有發現這次選舉假資訊問題非常嚴重， 尤其是對過往的歷史詮釋權。

這次菲律賓在台舉辦的海外投票， 給了台灣一個機會近距離觀察不同的選舉與投票制度。 如不在籍投票、海外通訊投票、預先投票、電子投票等， 都是台灣目前尚未實施，但每遇選舉必會討論到的制度。 透過本次觀選菲律賓在台的投票所， 公督盟與台灣自由選舉觀察協會聯合舉辦觀選後記者會， 向社會大眾分享本次的觀選成果，透過專業且客觀的分析， 將經驗留在台灣，給未來討論投票方式一個好的基礎。

公督盟副執行長甘順基針對此次觀選表示，這次的投票只有台北及高雄兩個投票所，導致選民的移動成本增加； 且投票期間正逢台灣疫情開始爆發， 導致有傳聞老闆建議菲律賓籍移工不要去投票， 否則回來要自行快篩或隔離3天放無薪假。 種種因素都導致這次在台投票率可能不高的原因。

甘順基並提到台灣的選舉目前僅有開放政黨觀選員， 還沒有許可國際觀選員，國際觀選員超然於政黨， 會以公平客觀的角度向國際報告該國的選舉情形， 因此呼籲台灣建立國際觀選員制度。