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首波梅雨將至 經濟部：慎防致災性降雨密切監測水情

水利署：目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化，水資源局細緻調控水量，充分運用水資源。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/11 11:01
5月9日福興鄉洋子厝海堤檢查水門。(照片由水利署提供)

5月9日福興鄉洋子厝海堤檢查水門。(照片由水利署提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）首波梅雨季將自本週五影響台灣，經濟部水利署今(11)日表示，各項防救災能量逐年顯著提升，各項水利建造物安全檢查，在建工程及重點防汛工程雖整備完成，目前中、北部水庫蓄水率逾9成，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化。

根據中央氣象局最新預報，12日晚起至13日鋒面接近，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。14日、15日鋒面影響，易有短延時強降雨，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，16日鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

為了慎防首波梅雨帶來致災性降雨，水利署表示，經濟部王美花部長10日聽取該署報告防汛整備作業及各項因應作為，並指示該署務必做好各項整備措施確認，掌握劇烈天氣發展訊息，對於可能帶來的致災性降雨，要與地方政府密切連繫，提前部署防災人力及器材，並即時傳遞各項災害預警。

水利署長賴建信表示，各項防救災能量逐年顯著提升，各項水利建造物安全檢查，在建工程及重點防汛工程雖整備完成，仍要求各河川局、水資源局於務必再三確認各項整備工作並演練各項風險情境。

賴建信表示，目前中、北部水庫蓄水率約9成以上，已要求各水庫單位每日三查水情，密切掌握天氣預報變化，水資源局細緻調控水量，充分運用水資源。

賴建信指出，對於防汛高風險地區已預布抽水機降低危害，全台共1,554部移動式抽水機可供運用，68座滯洪池將預留滯洪空間，189座抽水站均可正常運作。目前全台已布設1,802支淹水感測器，並介接公路局、地方政府各種監視器，掌握災情動態，河川局也將善用1,595名防汛護水志工與地方政府520個防災社區落實全民防災降低災害，希望藉由自助互助力量，提升全民自主防災能力。

首波梅雨將至 經濟部：慎防致災性降雨密切監測水情

5月9日北勢溪水利建造物再抽查。(照片由水利署提供)
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