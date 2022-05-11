高醫大研究證實　中藥「金銀花」能對抗COVID-19　提升免疫力　但兩類人不適用

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）新冠疫情肆虐全球已逾兩年，為對抗COVID-19病毒，國內中醫陸續推出藥方，但高醫研究團隊發現，有一味藥材「金銀花」卻被忽略，金銀花不只能增強抵抗力、對抗COVID-19，對登革熱及腸病毒也有效。

台灣中醫與生技團隊陸續推出多種對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的中藥方，如清冠一號、清冠二號、淨斯本草飲、淨冠方等，高雄醫學大學表示，這些藥物成分多有重疊，但有一種被深入研究具有抗疫功效的重要藥材「金銀花」卻被忽略。

高雄醫學大學熱帶醫學碩士學位學程客座特聘教授劉校生與高醫大副教授李英瑞、陽明交通大學特聘教授黃奇英、基隆長庚醫院中醫科醫師葉沅杰和成功大學共同合作，經由人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些「微小RNA」的大量產生。

經預測，有3種微小RNA（包括let-7a）能夠識別登革病毒、腸病毒（EV71）和COVID-19病毒（SARS-CoV-2）基因序列。飲用金銀花萃取液，能抑制登革和腸病毒複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長；此外，也可以降低被登革熱病毒感染的風險

實驗也證實金銀花與另一傳統中藥「黃耆」均可誘導宿主細胞產生關鍵的微小RNA，以對抗COVID-19病毒的吸附（ACE2受體）與複製（Mpro蛋白酶）、抑制細胞激素風暴或肺纖維化，甚至可對抗變種病毒株。

這項研究共產出3篇論文刊登於國際期刊上，團隊也研究探討黃耆防止肺部纖維化發生的可能性，實驗結果顯示黃耆可抑制促發炎的細胞因子，推論有助於避免細胞激素風暴或肺纖維化，並緩解具有呼吸窘迫症候群（ARDS）病患病情。

研究團隊指出，有別於西藥是衝進戰場殺光所有壞人，一系列研究證實中藥可以溫和地誘發人體的自我防禦機制微小RNA群來抵禦病毒。對於感染初期症狀輕微或沒有症狀者，可以參考使用金銀花與黃耆；感染後期或重症患者，在中醫師論治後也可斟酌加上這個藥物組合，來抑制病毒複製，或改善肺部纖維化。

但由於金銀花性寒涼，孕婦及經期中婦女不宜飲用，使用前還是要先諮詢醫師。