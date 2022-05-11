野放東卯山臺灣黑熊疑遇害 林務局：遺體送驗並啟動偵辦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局昨(10)日發布不幸消息，4月12日野放的黑熊，5月6日起便失去衛星接收訊號，經啟動搜索，在距離南投仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現遭掩埋的遺體，其頭部及胸部都有明顯外傷，原配戴的發報器頸圈已不見，該局已報請警政署保七總隊偵辦，並請民眾提供線索。

2021年，這頭黑熊曾於台中東卯山果園誤中套索，傷癒野放後又下山於麻必浩、桃山部落一帶滋擾農舍並再次誤入陷阱的編號711大公熊，於今（2022）年4月12日帶著新編號「568」由農委會林務局東勢林區管理處再次野放人煙稀少的深山裡。

林務局表示，工作團隊自5月6日起就失去黑熊的衛星接收訊號，隔日便啟動搜索前往9日衛星訊號最後出現的地點附近，在距離南投仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現時，黑熊遺體已遭到掩埋，10日開挖取出後，發現屍體雖完整，但未見原本所配戴的發報器頸圈，初步檢視外觀發現頭部及胸部有明顯外傷，該局已將黑熊遺體後送農委會家畜衛生試驗所進行解剖以確定死因。

林務局表示，東卯山黑熊是全臺首例與人類活動區域產生「人熊高度接觸」的黑熊個體。去年因已經歷第二度救傷，林務局數度召開專家會議，除評估個體健康狀況是否符合野放標準外，亦考量東卯山黑熊於原活動區域恐再度衍生滋擾事件，擇定於南投縣信義鄉的丹大野生動物重要棲息環境進行異地野放。野放地點為海拔1,380公尺的原始闊葉林，林相完整、食物充足且鄰近水源，更與聚落、農地距離尚遠，並有數處天然屏障。

為防止東卯山黑熊野放後再度進入部落範圍，東勢林管處除了為黑熊繫掛衛星發報器及VHF無線電追蹤器，也針對丹大周邊部落設定電子圍籬，密切追蹤黑熊移動路徑，一旦黑熊進入電子圍籬預警戒範圍，林管處就會啟動預警性警戒任務，提醒沿線居民留意防範人熊衝突。

林務局說明，根據每小時更新的衛星追蹤定位資料，東卯山黑熊野放後活動範圍極大，自野放日起至5月6日清晨為止，24天內移動了上下落差極大的54.75公里，共翻越14道陡峻稜線，海拔範圍橫跨432到2,050公尺。

從移動路徑的海拔變化也發現，其爬升與下降的移動累積高達27公里，攀爬坡度更曾達65度坡，並大致呈現白天活動、夜晚休息的模式，時而在溪谷滯留，時而快速移動，且主動避開聚落、農田等人為活動的區域，仍以天然林區域為主要活動範圍。但從移動路徑也可發現，除因經過聚落或受地形影響修正路線外，東卯山黑熊明顯逐漸往北移動。

林務局指出，東卯山黑熊呈現「北返」的現象，與文獻指出美洲黑熊的成年公熊在野放後常有的「返家行為」或許有相似性。

林務局指出，因遺體遭掩埋且有明顯外傷，除後送家衛所進行解剖與死因鑑定外，並已報請保七總隊調查，保七總隊第一時間前往事發地點蒐證，也呼籲民眾如有任何線索，請撥打保安警察第七總隊第六大隊（049-2775110）通報，或撥打林務局24小時通報專線（0800-000-930）提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高20萬元。

東卯山黑熊2022年4月12日異地野放至丹大野生動物重要棲息環境，但很快向北移動，穿越電子圍籬範圍。(照片由林務局提供)