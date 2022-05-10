台北遠東香格里拉 初夏限時優惠 美食住房每人只要2,000元起

謹慎防疫也需要放鬆身心！台北遠東香格里拉為了讓消費者安心防疫也能如常生活，特別推出【初夏限時優惠72小時】，自5月10日上午11點開賣至5月13日上午10點59分，一泊二食「安心舒鴨住房專案」雙人每晚只要6,699元起，入住低調奢華的尊榮客房，再享超人氣香宮烤鴨三吃、豐盛早餐等禮遇。雙人入住「戀夏漫遊假期」每晚3,999元起，平均每人只要2,000元，盡享舒適寬敞的豪華客房、豐盛早餐、延遲退房至下午三點，安心住好住滿。上述優惠可於5月10日至7月10日期間住宿，把握限時好康，防疫新日常，輕鬆享受五星級度假。專案詳情https://lihi1.com/XV5NO 或電洽 (02) 2376-3266。

初夏限時優惠 – 安心舒鴨住房專案 / 6,699元起 (原價11,395元/ 約58折)

緊繃的防疫生活，身心也需要解「鴨」！台北遠東香格里拉限時優惠「安心舒鴨住房專案」一泊二食每晚僅需6,699元起(至多兩位大人及兩位未滿12歲孩童入住)，入住低調奢華的尊榮客房，享用豐盛早餐，更可以奢享連續四年獲得米其林餐盤推薦的香宮招牌脆皮烤鴨三吃美味直送客房或於餐廳享用，包含片皮鴨配捲餅、蹄香生菜片鴨鬆及時菜豆腐鴨湯(原價3,485元)。烤鴨三吃中的第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，第二食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來，第三食為時菜豆腐鴨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生。訂房網址: https://lihi1.com/sWyUL 。

初夏限時優惠 – 戀夏漫遊假期 / 每晚3,999元起 (原價7,443元/ 約53折)

暫時放下忙碌的日常，好好放鬆度個假，享受飯店多元完善休閒設施，「戀夏漫遊假期」，每晚只要3,999元起 (至多兩位大人及一位未滿12歲孩童入住)，入住舒適寬敞的豪華客房，再享翌日豐盛早餐、平日入住可享延遲退房至下午三點，24小時住好住滿，還可以自在暢游位於飯店頂樓的戶外景觀恆溫泳池，眺望群山圍繞的城市高樓美景，用另一種角度欣賞台北！訂房網址: https://lihi1.com/sXjan 。

香格里拉「安心守護」精神

香格里拉「安心守護」的精神，承載了關懷備至的品牌精神，為締造一個更加安心舒適的環境，台北遠東香格里拉遵守世界衛生組織的專業建議以及政府防疫規定，嚴格執行一系列防疫措施。進入飯店的賓客與員工皆須配戴口罩、測量體溫，並以酒精消毒雙手，飯店加强消毒和清潔頻率，全面對高頻率接觸表面和所有公共區域、客房、餐廳及設施進行定時深度清潔消毒，也使用美國國家環境保護局（EPA）認可的醫用級消毒劑，此外，增加空氣過濾器和空調系統的定期清潔養護，以確保良好的室內空氣品質，且遵循社交距離指引並加強食品安全管理，以確保所有住宿、餐飲、會議和活動的賓客健康和安全。