【說太多只會誤事】美烏情資分享屢傳捷報 拜登下令國安團隊封口

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）對俄作戰中，烏克蘭幾次重挫俄軍的行動，包括擊殺俄軍將領、擊沉戰艦等，「據傳」都有美國的助攻。針對這些外流消息，美國總統拜登（Joe Biden）大表不滿，要求國安團隊封口，「說太多無益大局」。

NBC上週首度披露，拜登6日透過電話與中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）好好談了一番。他話說得明白，揭露美烏情資分享一事無助美國目標，「這類洩密情事必須停止」。

根據CNN，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）10日向記者說明，拜登對此事「不大高興」，認為洩漏的資訊「與事實有誤」。然而，她不願證實拜登是否有與國安團隊促膝長談，僅稱白宮不希望外界據此放大了美國在俄烏戰事中的角色，低估了烏克蘭的領導力，「這種做法並無建設性」。

美方官員對與烏方分享情報一事從不扭捏含糊，但強調合作有其侷限，不會逾越界線。美方已多次強調，不會向烏克蘭告知精準定位俄國將領所在位置的相關資訊，以免激怒莫斯科。

然而，至少就目前而言，這方面合作確實為烏克蘭取得多項進展，俄軍高階將領死傷慘重，俄國黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moska）更是遭烏軍砲擊沉沒，被普丁視為奇恥大辱。

令人納悶的是，針對美國或北約（NATO）軍援烏克蘭、分享機密資訊，俄國迄未採取直接報復行動，既無網攻，也未在美國領袖造訪基輔時發動攻擊，更未對美國取道烏克蘭輸送軍備時造成破壞，美方官員百思不得其解。

拜登上週才又宣布對烏提供1億5,000萬美元的軍備，上個月也將330億美元的援烏計畫送交國會，展現長期挺烏的決心。

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