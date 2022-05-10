〈時評〉勇哉烏克蘭！

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，無論最後的結局如何，烏克蘭已無疑寫下一頁可歌可泣的史詩級偉大篇章。

透過衛星畫面及媒體報導，世人不得不承認：俄羅斯對烏克蘭學校、醫院、養老院、幼兒園、劇院、購物中心、民房的無差別狂轟爛炸，對著婦孺、戰俘、人道走廊、平民冷血開槍，絕對是觸犯戰爭罪的野蠻行徑！除非把人性完全抹滅，代之以獸性、奴性，否則，普丁的所作所為，絕對已踩到人獸分野的那道紅線！

有能耐入侵烏克蘭的俄羅斯，自己有「去軍事化」嗎？普丁卻咆哮叫囂要烏克蘭「去軍事化」，這不是弔詭矛盾嗎？照普丁的邏輯，俄羅斯可以擁有隨時隨地、以「特殊軍事行動」名義攻打烏克蘭的權利，烏克蘭卻只能有去軍事化、乖乖挨打的義務，這不是現代版的「只准普丁放火、不許澤倫斯基點燈」又是什麼？

進一步言之，申請加入歐盟、北約，是烏克蘭的權利，准不准，歐盟、北約有把關的權利；除非烏克蘭是俄羅斯的傀儡附庸，否則，憑什麼，既非歐盟又非北約成員的普丁，可以指著澤倫斯基的面，吆喝烏克蘭，不准加入歐盟、北約！？

吾人更要說的是：點燃戰爭的引信，擺明以力服人的普丁，跟挺立在砲管前，阻擋Z字坦克前進的烏克蘭人一比較起來，誰是野蠻的懦夫，誰是勇氣與文明的象徵，昭然若揭！更甚者，普丁的兵戎相見，並未讓烏克蘭人由聞風喪膽、而棄械投降、而乖乖臣服，反倒是激起烏克蘭人的同仇敵愾；普丁放話要民主世界只能袖手旁觀當局外人的威脅非但無法得逞，還引發民主世界的共憤、紛紛當起烏克蘭的後盾，凡此，正是證明，人性不死！自由、民主不死！

當然，某些民主國家還在觀望，拒絕明確跟烏克蘭站在同一邊，也還未頓悟，共同生活在地球村的民主國際與共產世界，由於本質上有自由、人權與奴役、集權的一百八十度反差，最終（只差時間上的來早或來遲），顯然無法避免發生衝突、對撞、戰爭（只差規模的大或小，是有形的軍事戰或無形的經貿戰、金融戰）。

任何民主國家，即使是在遠離烏克蘭的天涯海角，對這場俄羅斯的侵略戰爭，其實都沒有事不關己、置之不理的本錢，都有竭力提供烏克蘭軍援、金援與物資的無可推卸的責任與義務。因為，眼前的烏克蘭，不僅僅是在打一場對抗俄羅斯的侵略戰爭而已，是更難能可貴地，替全世界的民主國家，在對抗邪惡共產國際打前哨戰與建立灘頭堡──這絕對是民主國際社會應該要感激、感謝烏克蘭的！（作者為新竹教育大學退休副教授）