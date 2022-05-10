安迪沃荷名作 瑪麗蓮夢露肖像以1億9千5百萬美元天價落槌

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的一幅瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）肖像作品，9日在紐約佳士得（Christie’s）以1億9,500百萬美元（新台幣57.8億元）的天價拍出，創下美國藝術家有史以來售出作品的最高金額。

綜合美聯社與BBC報導，《槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版》（Shot Sage Blue Marilyn）是安迪沃荷於1964年創作的四幅絹印作品之一，以鮮豔的黃髮、藍眼影、紅唇與藍底呈現。此作品的靈感來自於夢露的1953年電影《飛瀑怒潮》（Niagara），夢露1962年過世後，沃荷始著手創作。

該作亦刷新了20世紀藝術品的拍賣價格，上一個紀錄保持人是尚·米榭·巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）創作的《無題》（Untitled），2017年以1億1,050萬美元成交。佳士得稱，此作是「美國普普藝術的巔峰」。

據傳這幅夢露肖像是由擁有多家藝廊的美國藝術大亨Larry Gagosian標得。委託拍賣的瑞士基金會Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich，將會把這筆收益用於全球兒童健康照護與教育計畫。

週一的拍賣會堪稱是後疫情時代藝術市場試水溫活動。佳士得與蘇富比（Sotheby’s）接下來二週將舉行多場拍賣，拍賣結果將可衡量精品藝術市場是否已回溫。專家稱，全球收藏家蠢蠢欲動，時機已臻成熟。