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台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/10 17:08
為增加篩檢量能，台北市政府選定捷運公司木柵機廠停車場開設第2個車來速篩檢站 。

為增加篩檢量能，台北市政府選定捷運公司木柵機廠停車場開設第2個車來速篩檢站 。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）為緩解醫院急診壓力，台北市木柵機廠車來速篩檢站今（10）日開始試營運、明（11）日正式啟用。副市長黃珊珊說，因地點接近新店，不會拒絕外縣市民眾來採檢，每天大約可提供800人採檢。

黃珊珊今天上午前往捷運公司木柵機廠車來速COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站視察試營運狀況，確認流程、路線與量能無虞。

中央社報導，黃珊珊在接受媒體聯訪表示，由於木柵機廠車來速地點接近新北新店，相信會有很多外縣市民眾來，但不會拒絕，重點是緩解萬芳醫院急診的壓力，且希望將來PCR量能可以再增加，並轉型成院外門診站，如同一個小型的獨立醫院。

針對日前提到木柵機廠車來速可能會變成「野戰醫院」之事，黃珊珊今天說明，為了保留醫院本身的量能，將採用區域聯防概念，這裡會是一個可獨立自行作業的地方，治療無症狀或輕症的患者，並成立新的專責防疫旅館，讓可以出院的病患下轉。

李明哲補充，這邊不會設置住院病房，只會做為戶外門診部，處理輕症患者，重症患者則不合適，所以與其講野戰醫院，不如說是戶外篩檢或門診站，希望民眾漸漸適應來這裡篩檢、拿藥，不要往醫院跑。

對於木柵機廠車來速採檢量能，黃珊珊說，以萬芳醫院實驗室可以消化的速度，目前每天大概可以提供約800人採檢，但鼓勵民眾先預約再來。

市府表示，木柵機廠車來速每週一到週日營運，上、下午各提供400個名額，服務對象為3歲以上，現場將安排小兒科醫師進駐，請民眾循指示牌依序進入，先到4樓排隊，再到3樓掛號、採檢、拿藥，並使用無現金支付。
木柵機廠車來速篩檢站
PCR篩檢

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