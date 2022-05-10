廣福國小STEAM跨域課程好給力 「袖」出夢想中最炫的創客小屋

新北市長期推動STEAM教育，鼓勵學校辦理學生S TEAM社團展現多元的學習成果，廣福國小程式創客社團日前帶領 20位同學共同發表作品成果展，名稱為「袖出跨域美感素養， 珍炫程式創客小屋」，展現孩子的創意發想， 象徵學校課程正式邁入跨領域互動程式新紀元。

教育局表示，新北市STEAM教育以跨學科整合方式，融合科學、 科技、工程、數學和藝術等領域，透過工具與科技、 運用創意設計思維，推動在做中學的探究教育。廣福國小推動STE AM跨域課程有方有法，運用程式社團循序發展學生跨域學習， 程式結合美感創作，集成袖珍小屋的有趣專題。

校長張美鳳表示，學校從110學年度開始， 整合領域教師共同設計程式的跨域課程，也辦理學生社團實踐課程。 用程式編碼結合創意與美感，以「袖珍屋」為跨域主題， 鼓勵學生參與程式設計，也為學習灌注無限想像， 成為廣福重要特色課程元素。

此外，學校課程由三位不同領域老師共同帶領， 以跨域設計思維出發。 藝術領域張嘉玲老師引領學生發揮創意思考能力，構思、 設計夢想中最炫房屋，進行設計思考，運用數學比例概念、 自然科學電路的基礎原理知識並畫出設計圖。

而資訊領域邱贊全組長及自然領域黃彙倫老師， 則是以物聯網的創新科技引導學生將互動元件以自己希望的方式融入 袖珍屋，創造獨特創客小屋。由於程式創客社團深受親師生歡迎， 參與學生相當踴躍，建立動手實踐真學習的校園學習文化。

六年級同學羅堉恩打造逼真的NASA太空基地小屋，他說， 在這個課程可以接觸到很多以前不知道的科技互動零件， 學習程式編碼來控制許多互動元件，例如:超音波感測器、LED燈 等，做效果其實很不容易，但成功了就很有成就感。 另外六年級的謝佳妤也說，我的袖珍屋主題是動物之家， 裡面的程式組合有音樂、LED燈跟液晶顯示螢幕， 程式修改了很多次，終於創造出心目中最喜歡的房屋。

教育局表示，新北市這三年來己培育270位STEAM種子教師， 每年扶植近20個教師社群，也透過各校教師社群研發課程， 課程效果己經在擴散，期待校校有STEAM。 而為讓家長及學生深度體驗STEAM教育魅力，在新北市STEA M大聯盟官方網站上有最新的STEAM課程及活動資訊， 歡迎家長至官方網站查詢，掌握最新消息。

照片來源：新北市政府教育局提供

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新北市政府教育局