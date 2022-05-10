迎接雙語國家 臺師大與新北市中學攜手共創師資培育新視界

落實行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」 及適逢國立臺灣師範大學百年校慶， 臺師大與新北市立新泰國民中學及新北市立北大高級中學於5月10日舉辦「迎接雙語國家，共創雙語教育新視界」 線上雙語教學公開觀課活動，分別以生活科技、 音樂及視覺藝術科目展現臺師大培育出的雙語師資生與國高中現場教 師合作，在臺灣中學推動雙語教學初期的成果。

臺師大表示，雙語教育成功的關鍵在於雙語師資的培育， 目前雙語教學及雙語教學師資培育在國內都正處於起步階段， 臺師大結合在職教師專業發展和師資生培育的兩項師培工作， 讓該校雙語教學師培教授、現職教師、師資生共同學習， 激起更多元對話與交流，也讓雙語師資培育的資源透過合作， 發揮更大的效能，創造雙語校園、 師資專業發展和師資培育的新視界。

臺師大還說，配合教育部及新北市政府教育局積極推動雙語教學師資的政策下，此活動由臺師大與新泰國中、北大高中共同籌劃， 在職教師與師培教授共同發展校本可行的雙語教學模式， 並共同指導師資生的備課和授課，分別以生活科技、 音樂及視覺藝術科目，示範雙語授課， 其中生活科技與音樂兩科皆由本校優秀公費生與新泰國中資深教師進 行合作備課，師徒式合作產出雙語協同教學的課程內容， 參與活動者可透過說課、觀課、 議課得以獲悉教學者的設計理念和實踐， 再由師培教授從旁協助與提點，從這場教學的設計、 實踐到反思的歷程，促發教學理論與實踐的連結和深化。

教育部師資培育及藝術教育司武曉霞司長表示， 師資是雙語教育推動的最重要關鍵， 對於臺師大與中學的創新合作雙語師資培育模式，樂觀其成。 新北市政府教育局張明文局長代表新北市歡迎師培大學與轄內的中小 學合作，共同推動雙語教育。臺師大除了設立「雙語教學研究中心」 、並於110學年開設「雙語教學師資培育課程」 及獲選為重點培育的雙語標竿大學， 為雙語教學的師資生建構良好雙語學習環境。

這次與地方的中學籌畫這次公開觀課的活動， 算是為新設的雙語教學師資生提供最接近現場的專業學習的機會， 這次公開觀課活動因逢嚴峻的疫情，改為線上舉行， 臺師大的師資生在師大同時可與新泰國中、北大附中的教室連線， 除了解決交通的問題和配合防疫需求， 也開創本校師資生遠距觀課和議課的學習經驗。

此創舉在臺師大百年校慶前夕舉行，展現臺師大「百年傳承、 世紀典範」的精神，為臺灣新世紀的雙語國家所需之師資， 建立一個新視界。

照片由臺灣師範大學提供

照片由臺灣師範大學提供