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結合米其林餐廳 喝出包種茶新味道

By 台灣英文新聞
2022/05/10 16:50
照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供

新北市為文山包種茶的發源地，素有茶鄉之稱的坪林，更是包種茶的最大產區，在好的環境下，結合10連霸全國製茶冠軍技術所製成的獨特高品質包種茶，將在5月底與教父牛排進行合作，推出佐餐單品茶飲，想搶先這股新味春季比賽茶的朋友可參加早鳥團購，預計於5月26日上市，訂購還可享優惠加碼送。

教父牛排餐廳創辦人鄧有癸為新北市萬里區在地人，在餐飲業有40多年資歷人稱牛排教父，17歲進入台北第一間鐵板燒餐廳「新濱鐵板燒」當學徒，後來成為新濱鐵板燒、「鱻」鐵板燒料理長，2013年5月在台北市中山區創立了「教父牛排 Danny's Steakhouse」，主打乾式熟成牛排，並從2018年米其林美食指南引進台灣以來，憑藉其嚴謹的經營風格，連續4年獲選米其林一星榮耀。鄧有癸表示，料理使用在地好的食材，將能創造出無限可能，本次合作將中式茶香結合西式料理，預計將會是個耳目一新的計畫。

茶與餐點的結合，主菜若為口味較重的牛羊肉，選擇饒富韻味，且充滿熟果香的焙火包種為適合，有去油脂回甘之效；選擇海鮮雞鴨鵝為主菜，可選擇搭配輕發酵度包種茶，擁有清果香不會搶蓋掉餐滋味，透過茶師與廚師的巧思與搭配，將新北好茶帶入精緻餐館，除了展現新北好茶特有白花風味，更走出有別於傳統的新穎質感，賦予新茶多元風貌。

茶鄉「坪林」包種茶年產量約487噸，約佔新北市65%，包種茶的茶湯呈蜜黃碧綠色，入喉伴隨陣陣花香，有全台灣特色茶中最「香」的美稱，且香氣越濃郁品質越高。111年度「新北好茶-文山包種茶評鑑」將於5月19日起進行，本年春季評鑑約有1,631點茶品參賽，評審將歷時6天進行品評篩選，參與評鑑的茶葉，均通過農藥檢測，品質與安全皆有保障。

新北市農業局長李玟表示，為創造好茶新味，包種茶今年度將進入主米其林一星的教父牛排餐廳，合作推出佐餐單品茶飲。比賽茶預定於5月26日上市，喜歡嚐鮮的即日起至5月20日訂購，可享有優惠價，預購滿5斤、10斤再加碼送，請把握春茶預購期間趁速搶購。在地茶品可洽坪林區農會(02)266-57227，也可填寫訂購單或上新北農業局稼日蒔光臉書訂購。

結合米其林餐廳 喝出包種茶新味道

照片來源：新北市政府農業局提供

更新時間 : 2022-05-10 17:36 GMT+08:00

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