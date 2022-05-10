關押中國五年 李明哲返台首公開露面：感謝台美日NGO援助「讓我撐過來」

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）在中國遭以「顛覆國家政權」誣陷入牢五年的NGO人權工作者李明哲4月15日返回台灣，經過防疫隔離，今（10）日首次公開露面，李明哲妻子李凈瑜說，將回歸工作，與相愛的人共同生活，這是最後一次在記者會上公開發言，對於台美日各界媒體與非政府組織夥伴救援行動表達感謝，「若沒有你們的協助，李明哲的努力不會被看見」、「感謝大家沒有忘記李明哲」。

李明哲在2017年3月前往廣東後遭扣留調查，同年11月28日被判刑5年、褫奪政治權利2年，成為首個以「顛覆國家政權罪」入獄的台灣人。

李明哲及期間為其奔走的妻子李凈瑜，今天上午在立法院召開返國記者會，李凈瑜首先發言，語帶哽咽堅說「我的先生終於回來了」，她感謝這五年來國內、外人士關切和奔走，讓李明哲所受到的對待可以被世人知道，李明哲經歷了這5年仍沒有被忘記。

李凈瑜也特別感謝前民進黨主席施明德的指導與協助，她提到當時施明德提供兩個建議方向，一個是全面妥協，卑微地私下和中國交換條件，這還不一定會實現，二是有尊嚴地和中國抗爭，維護李明哲性命，這需要代價。「我要李明哲這一個完整的人回來，有完整的靈魂，不是軀殼」，李凈瑜說。

李凈瑜表示，李明哲赴中國並非做了作姦犯科之事，而是為了去幫助人，卻因此被中國羅織罪名。她坦承救援過程中數度對自己有懷疑、退縮、絕望，作為李明哲的另一半，必須要捍衛李明哲做為人的尊嚴和其信奉的價值，不向中國低頭、絕不背叛台灣，不能背棄20年來所相信的價值。她強調這過程中所承受的壓力與苦難是外界難以想像。

李明哲說 ，由衷地感謝外界奔走，從來沒有被拋棄的感受，始終很清楚「我要回家」，那個家就是自由民主台灣。他在會中也提到自己從事人權工作的心路歷程，包括自己來自外省家庭，從對中國的認同轉變成對台灣的認同，他也感謝過去前輩的努力爭取才有今日的民主自由台灣，也是他關心中國人權人道發展、政治犯及其家屬待遇的原因。

李明哲強調他並沒有干涉中國內政，只不過是從事普世人權價值的事而己，卻被中國放大，「這就是獨裁政權的本質」，現在想來一切非常荒謬。在中國偵訊期間，一直問他背後金主是誰，他回應中國官員，他最大的金主就是自己的妻子李凈瑜，他用她的信用卡和存款自費購書贈送政治犯及其家屬。

李明哲在記者會上感謝國人的關心，尤其是施明德的支持與幫助等等，對此感到幸福而不孤獨，讓他撐過來，未來也不會辜負國人的關心。關押期間他最為掛念的就是家人，尤其雙親年事已高，當下選擇了認罪，也是為了父母，然而父親卻在兩年前病逝。

他也特別提到中國邪惡的分化手段，但當他看到妻子李凈瑜手上的刺青時，就明白她的心意，也更堅定他的信心。李明哲也提到中共的監獄惡劣、非人道的關押環境。

李明哲說，可以撐過5年刑期回到台灣，台灣人和國內外人士給予的關心是最大的關鍵因素，也因為外界的關切讓中國對他的態度有所轉變，包括關押受到的待遇也有所提升。李明哲最後說，未來，自己和妻子對於公眾生活沒有意願，也沒有任何政治野心，接下來就是回歸工作與平凡生活。