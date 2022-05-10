彗星失約了！台北天文館分享：捷克天文愛好者鏡頭下　寶瓶座流星雨之美　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「寶瓶座η流星雨」在上星期達到最大期，卻有人錯過了這場天文盛事。台北市天文館今(10)日表示，在地球另一端的智利阿塔卡瑪，捷克天文愛好者彼得·霍拉萊克(Petr Horálek)以精湛的攝影技術捕捉到令人驚豔的一幕，相對於流星雨，彗星就更難捉摸，尤其是新出現的彗星。

臺北市立天文館表示，天文學家在2021年7月發現了一顆編號 C/2021 O3，名為「泛星彗星」(PANSTARRS)的新彗星。它不像哈雷彗星一樣在歷史上留下多次紀錄，而是第一次進入太陽系內部的新彗星。天文學家曾樂觀地估計它的亮度在5月上旬會達到肉眼可見，成為傍晚夜空的焦點，不過它並沒有出現。

另外，該彗星在經過近日點時，可能經受太陽相當程度的摧殘，最終導致彗星崩解，在夜空中消失。上(4)月29日彗星必經的預測路徑上，科學家動用了4.3公尺的羅威爾發現望遠鏡(Lowell Discovery Telescope,LDT)，在預測位置仍沒看到它，倒是在附近不遠處發現了一團運動速度相似的塵埃雲，很可能就是彗星崩解後的殘餘物質。

天文館接著說，今年3月初天文學家又發現了一個新彗星C/2022 E3 (ZTF)，估計在明(2023)年2月時可能達到肉眼可見的亮度，是否能真如預期，還言之過早。