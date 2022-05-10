「整個世界就是包浩斯」亞洲首展台北登場　吸引各國使節參觀體驗

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「整個世界就是包浩斯」展覽8大主題展出500多件作品，自4月30日在國立台灣工藝研究發展中心的工藝設計館隆重登場，吸引各國駐台大使參觀。

由國立台灣工藝研究發展中心主辦，德國對外文化關係學院（Institut für Auslandsbeziehungen，簡稱ifa）策劃的「整個世界就是包浩斯」（The Whole World a Bauhaus）世界巡迴展的亞洲首展已於4月30日在該中心工藝設計館隆重登場。展覽開展引起跨國工藝界、設計界至建築界廣泛廻響，本月6日舉辦貴賓之夜暨專場導覽活動，多國駐台使節、建築界、設計界及工藝界的學者專家，以及在地社區協會等熱情參與，共襄盛舉。

工藝中心張仁吉主任表示，感謝各國大使蒞臨以及促進國際文化交流，如貝里斯駐華大使館的碧坎蒂大使致力推動馬雅手工藝文化；聖露西亞駐華大使館的勞勃．路易斯大使甫上任即出席這次的盛會，顯見對藝術文化的支持。尤其台灣去年與聖露西亞合作，媒合台灣工藝師前往聖露西亞與當地工藝師交流，促進露國原住民手工藝發展，成效甚佳，未來期待有更多合作機會。巴拉圭和台灣類似，受多元文化影響，工藝類種相當豐富，尤以廣為人知的傳統手工編織ñandutí(讓奴地)讓人印象深刻。

貝里斯駐華大使館碧坎蒂大使表示，貝里斯致力於推廣馬雅手工藝文化，感謝工藝中心的努力，讓各界感受到包浩斯對於工藝、設計及建築等的深刻影響力。

聖露西亞駐華大使館勞勃．路易斯大使表示，很榮幸到任的第一場活動就是參與藝術文化性質的包浩斯展覽，相信世界各地的人們受到文化的影響無遠佛屆，我們之間的差異不多，都是很相似的，希望有機會多多認識台灣。

德國經濟辦事處林百科處長表示，感謝工藝中心將展覽引進台灣，讓國人有機會欣賞德國包浩斯美學，我們不僅著迷包浩斯的藝術風格，更對其影響世界的發展所吸引。

包浩斯是1919年在德國成立的一所學校，在今天已成為一種風格代表。而且影響大眾的生活，舉凡建築、家具、家飾、空間設計、字體、平面美編等，當今世界熟知的IKEA、APPLE、無印良品等也是受到包浩斯現代主義的影響；本次展覽展出500多件作品，包含文件、物件、模型等，並將舉辦多場專題演講及專家導 覽。

展覽訊息

日期：111年4月30日至7月17日

地點：國立台灣工藝研究發展中心 工藝設計館1樓及B1

主題網站：https://artogo.tw/exhibition/bauhaus