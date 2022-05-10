破5萬！5/10台灣本土+50780　增12死　含一名懷孕30週的20多歲孕婦

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增50,828例COVID-19確定病例，分別為50,780例本土個案及48例境外移入(43例為航班落地採檢陽性)；另增死亡個案12例，中症增34例及重症14例。



指揮中心表示，今日新增之50,780例本土病例，為24,799例男性、25,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上， 個案分布為新北市(16,906例)，臺北市(10,283例)，桃園市(7,006例)，臺中市(3,346例)，高雄市(2,552例)，臺南市(1,774例)，基隆市(1,734例)，宜蘭縣(1,279例)，新竹縣(933例)，花蓮縣(759例)，彰化縣(736例)，屏東縣(680例)，新竹市(658例)，雲林縣(620例)，苗栗縣(523例)，南投縣(307例)，臺東縣(222例)，嘉義縣(216例)，嘉義市(138例)，澎湖縣(64例)，金門縣(43例)，連江縣(1例)，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。





指揮中心說明，今日新增48例境外移入個案中，18例男性，30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家為美國1例、調查中47例，入境日介於今年4月20日至5月9日。



指揮中心統計，截至目前國內累計448,323例確診，分別為11,963例境外移入，436,306本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計943例COVID-19死亡病例，其中928例本土，個案居住縣市分布為新北市448例、臺北市343例、基隆市41例、桃園市32例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、臺南市、臺東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。