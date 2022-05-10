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「不要再問為什麼」一層有疫全層抓去隔離 上海防疫加嚴再爆衝突

習近平週末做出堅持清零的宣示，地方政府奉旨行事，不敢有違

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/10 14:01
上海居民探出頭看（圖／路透）

上海居民探出頭看（圖／路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中共中央政治局這週末召開會議，習近平一錘定音，壓下所有反對清零的聲音。為了執行黨的意志，即便疫情有趨緩之勢，上海仍再度祭出嚴苛封城措施，至於民怨沸騰，防疫人員稱，「這裡不是美國，是中國」。

CNN報導，光是這週末，上海就傳出了不少民與官爭的衝突景象：民眾拒絕被帶去中央隔離所，硬是與身著防護衣的人員、警方在街上拉扯，抵死不從。有人不願被架去隔離，不讓防疫人員進門，拒絕交出鑰匙，深怕防疫人員入內大肆噴灑消毒，完全不顧家中物品與家具。一名名眾在微博上怒稱，「我們花大錢買的房子，憑什麼讓你們進來？這根本是搶劫！」

在新祭出的鐵腕措施下，即便快篩陰性，還是可能得「抓去關」。有的住宅區只要出現1例，就被政府公告為高風險地區，所有人不得出入，全區封閉。有的小區則是施行了二至三天的靜止期，在此期間內，居民必須足不出戶，連網路訂貨都禁，因此又釀成了新一波食物短缺荒。

「從現在起，同一層樓只要有一人染疫，整層住戶都得送去隔離。」「不要再問為什麼？沒有為什麼。一切都是奉令行事。」這是警方的說法。

原本已鬆綁的禁令，為何突然加嚴？很顯然，這是為了做給中央看。

在上海鋪天蓋地的民怨甚至黨內雜音傳至全球後，習近平打破沉默，在最高領導班子政治局政委會議中撂下重話。「堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想，始終保持清醒頭腦，毫不動搖堅持『動態清零』總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。」

習近平的裁示，透過官媒放送後不久，中共上海市委立刻召開會議，研析如何因應。官方週日旋即表示，為確保「不漏一戶、不落一人」，將開展「掃街、掃樓、敲門」排查，並堅決落實「應收盡收、應隔盡隔」等要求。

這等罔顧人權的作風，連法律學者都看不下去。中國知名憲法學家、上海法學教授童之偉發文批評，此種強制要求交出鑰匙、強送方艙隔離的手段，都是非法的，應立即禁止。然而，不意外地，他的公開信已遭微博審查大軍清剿，9日起其帳號已被禁言。

延伸閱讀：
【一錘定音】習近平首度對清零撂重話 CNN：黨內恐現不合諧聲音
上海
封城
防疫
隔離
染疫
清零

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