美國務院事實清單移除「台灣是中國的一部分」文字 外交部：拜登政府對台承諾堅若磐石

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國國務院5日更新網站上有關美台關係的事實清單文字，刪除「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等文字，台灣外交部今（10）日回應，美國拜登政府恪守對台承諾，足現對台海和平穩定的重視。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆媒體詢問表示，美國國務院5日更新國務院官網有關台美關係的事實清單文字部分，美國國務院及美國在台協會都已對外說明，他們強調美國相關政策沒有改變。

歐江安說，拜登政府上任以來，恪守台灣關係法及六項保證，對台承諾堅若磐石，美方也結合印太區域盟邦及夥伴，公開表達對台海和平穩定的重視。

5日美國國務院更新網站上美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），大幅調整內容，移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等措辭，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」。

2018年8月31日發布的舊版開頭稱「美國和台灣享有強健的非官方關係」、「1979年美中聯合公報將外交承認從台北改為北京，美國在聯合公報中承認（recognized）中華人民共和國政府為中國唯一合法政府，美國認知（acknowledging）的中國立場是，只有一個中國，台灣是中國一部分」、「美國不支持台灣獨立」。