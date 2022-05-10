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慢遊大鹿林道東線！台灣雪霸國家公園管理處5/20起 試辦開放腳踏車進入

雪管處期能讓民眾以多元的遊憩方式體驗國家公園生態之美。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/10 13:40
照片由雪霸國家公園管理處提供

照片由雪霸國家公園管理處提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）雪霸國家公園管理處今(10)日發布新聞稿表示，將自5月20日起試辦為期1年，腳踏自行車進入觀霧地區大鹿林道東線，當中不包含電動輔助自行車，期間將收集試辦成果並進行滾動式管理，期能讓民眾以多元的遊憩方式體驗國家公園生態之美。

雪管處表示，試辦方式將採現場掃描QR code線上申請制，期間開放腳踏自行車進出時段為上午8點至下午5點，試辦期僅開放腳踏自行車進入，尚未開放電動輔助自行車等具動力式自行車進入。

雪管處建議，民眾在騎乘裝備上應自行準備安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，且行前應作好裝備及自行車檢查等相關屬於車友之責任。若以自行車取代步行進入東線並攀登大霸尖山，可能伴隨負重騎乘之頸椎傷害及自行車停放林道上失竊的風險。

雪管處提醒，民眾應理解到當進入當地原住民族傳統領域，無論進入的理由多麼正當，行為多麼正確，都請理解山與原住民的共存才能成就這片山林的完整性，而大家正在使用祂，所以請尊重眼前與腳下的一切。

雪管處先以試辦方式開放腳踏自行車通行大鹿林道東線，當中不包含電動輔助自行車，藉以收集試辦成果並進行滾動式管理，期間也將視試辦結果，研議召開部落說明會向當地部落說明本試辦計畫成果或運動單車產業說明會，期能落實山林共管之精神。

慢遊大鹿林道東線！台灣雪霸國家公園管理處5/20起 試辦開放腳踏車進入

資料來源：雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處
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山林

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