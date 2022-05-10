終結「習王朝」的末日法案

美國參議院外交事務委員會5月初開始審議「評估習近平干預與妨礙法案」（ Assessing Xi's Interference and Subversion Act）。

法案英文簡稱為AXIS Act，「軸心法案」。

「軸心法案」已經先獲得美國眾議院壓倒性票數通過，預料也將獲得參議院的通過，經總統簽署後將正式成為法律。這是美國有史以來首次以他國元首的名字來進行負面表列立法的行動。立法意旨有如古代討伐惡寇之檄文，堪稱「終結習王朝的末日法案」。

美國國會議員過去提交了數以百計的涉及中國法案，例如「向中國絲綢之路說No」法案、「譴責中國共產黨踐踏人權及支持中國人民支持自由」法案、「問責中共2022」法案，用的字眼是中國、中共，現在則對習近平指名道姓，而且以「軸心」這個第二次世界大戰的邪惡德、義、日獨裁者聯盟來命名。這樣的立法顯示，美國兩黨、全民已經看破了美中關係的未來，只要習近平在位一天，美中之間就難保和平。過去，川普政府時代，倡議的是「中共非中國」，也就是仍然寄希望於中國人民，但否決「中共」。現在則單獨瞄準習近平，要「擒賊先擒王」了。

這是美國改變「戰略模糊」為「戰略清晰」明證。而且改用顯微手段進行「外科手術」，切割分離習近平、中國共產黨、中國。也就是說，美國準備對三個目標，進行不同的對待。習近平的部分就是全面負評，追查他如何「干預、妨礙」美國「制裁普丁侵略行為」的政策。而且這個法律將責成美國國務院與商務部和國家情報總監協商，在法律生效30天內以及今後每隔90天以「非保密方式」公開提交有關中國的報告。法案申明，美國國務院不必再提交此項報告的條件是在「烏克蘭戰爭結束後，或者生效2年後」。這樣為習近平專門設計的「軸心法案」，未來調查有可能擴大到其他領域，任何「干預、妨礙」美國政策的行為。

這是外交手段的「斷頭策略」，任何中共或是中國做的惡事，都將成為習近平的罪狀。而普丁為了挽救自己的「必敗大軍」，將「沒有限制」的要求習近平兌現2月4日簽署的承諾。這是習近平的軟肋，致命傷。只要普丁還是俄羅斯領導人，習近平就必須被「框列」為「病毒」普丁「共犯集團」密切接觸者而被隔離。

美國這個「軸心法案」的立法心理基礎是建立在，確信習近平清楚了解普丁的入侵計劃（2月4日兩人在北京密謀）而且兩人有「軸心聯盟」的企圖，甚至有可能在普丁佔領烏克蘭之後，習近平原計劃在5月9日到莫斯科與普丁共同主持「勝利日」閱兵，進一步宣告「比盟友更緊密的關係」。

習近平在聯合國安理會及聯合國大會兩次制裁俄羅斯行動都投下棄權票，但仍然有一群投反對票的國家，是否受到習近平「影響力」左右？也將是調查重點。而未來，習近平有沒有在東海、台海、南海進行軍事行動，其動機將可能被認定是想「圍魏救趙」，為普丁製造脫困機會。

事實上，習近平離奇的下令封控上海，嚴厲進行「清零」，同時在中國境內「血汗工廠」進行沒有必要的法西斯式「防疫」，其政治目的很明顯是為了保衛他已有危機的獨裁統治，他自己心虛於支持普丁的錯誤，已經成了他的連任絆腳石。可是站在「軸心法案」的調查探照燈角度，也要詳查習近平有沒有利用這個製造「經濟斷鏈」的手段，突襲國際市場，「干預、妨礙」美歐及全球民主聯盟制裁俄羅斯的力度。

雖然，美國高層官員表示，目前為止，沒有發現習近平直接經濟或軍事援助普丁的證據，指的是習近平並沒有笨到「明修棧道」，但有沒有惡到「暗渡陳倉」？這是「軸心法案」要調查的重點。

這是為什麼中共外交人員突然收起「戰狼」嘴臉，披上「羊皮外衣」開始歌頌美國、烏克蘭，文宣直接説「俄羅斯入侵烏克蘭」的原因。這種東窗事發之後的擦脂抹粉還騙得了人嗎？

在「軸心法案」已經將習近平名字入法之後，中國共產黨人如果還繼續「姓習」，那也沒救。美國制裁俄羅斯親普丁的寡頭巨富，是直接沒收在美國資產，拍賣所得款項軍援烏克蘭，形成了強大的制裁正當性。中共的寡頭巨富在美國的資產應該比俄羅斯更有料，「軸心法案」也將調查，親習者有沒有在間接援俄？有的話未來一樣沒收、拍賣，所得援烏。

戰爭短期內不會結束，普丁帶給習近平的痛苦將持續增壓。對中共政權來説，這是從來沒有的危機 ，普丁沒有出路，習近平也束手無策，中共想搞「認知作戰」説他們「愛好和平」是自欺欺人，過不了關。

自二戰結束至今，美國從來沒有機會擺脫「季辛吉枷鎖」，不是「聯中制俄」，就是「聯俄制中」，然後不是養中為患，就是養俄為患。多年來美國外交最大敗筆就是不是被中愚弄，就是被俄操弄。烏克蘭危機帶來了全新格局，這回中俄綁在一起了，「反共抗俄」的時代遲到了半世紀。

最近中共的企圖是想重演「聯中制俄」的戲法，習近平急著組織「聯盟」，也急著打視訊電話搞對話，放煙幕彈要歐盟上當，這是一招分化北約組織的毒計，也就是說，是另類的「干預、妨礙」，目的在顛覆「軸心法案」。

美歐境內都仍有勾結中共的政商佔據要津，他們無法影響國會，卻有能力在媒體興風作浪，甚至可以驅動政客來反向操作。這是「軸心法案」未來能否落實的關鍵，抓出這些邪惡「軸心幫凶」更是當務之急。

在發展「軸心法案」的同時，美國也沒有把台灣議題冷落，國務院5月大幅修改一份美台雙邊關係的簡報，刪除「台灣是中國一部份」、「不支持台獨」等文字，並且新增「美國長期奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的『一個中國』政策」。

既然已經否決了習近平的領導正當性，又怎會將台灣逼向虎口？將「台灣關係法」放在第一位，輾壓一個中國政策，雖不夠好，但是暫可接受。