天堂沒有Wifi正式交棒！台灣喜劇泰斗脫線安詳離世　享耆壽90歲

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)國內喜劇泰斗陳炳楠，藝名脫線，縱橫演藝圈超過40年，於昨天晚餐後忽然失去意識，享耆壽90歲。

綜合媒體報導，脫線退休後和家人在台東經營民宿，同時身兼直播主，9日晚上6時許，台東縣消防局接獲電話，鹿野鄉中華路脫線牧場有患者要送醫，消防人員到場後緊急搶救，後來家屬決定放棄搶救讓脫線能安詳離世。

脫線的家人一開始發現到他呼吸不正常，之後便陷入昏迷趕緊通報消防隊，但當消防抵達時已回天乏術。身體硬朗的脫線自2018年開始喝朋友送的養生水，結果產生疲倦、昏睡狀態，誤以為感冒到小診所連續打了幾天點滴，後來變成腎衰竭，引發肺部感染，心臟功能衰退，導致嚴重昏迷，在醫院搶救了超過一個月才撿回一命，但這幾年經常進出醫院。

脫線經營的牧場「台東脫線牧場」臉書宣布離世消息，「一生帶給大家許多歡樂，很多人自囝仔看我到做阿嬤。人生舞台我先謝幕，佛祖召喚我了，這個粉絲頁會繼續與大家交流，希望大家不要忘記我喔！我的任務完成了，天頂沒有5g，Wifi，就交棒給舅舅，堯堯了！」

據臉書介紹顯示，脫線於台東成立脫線休閒牧場，起初慘淡經營，從藝人轉變為農民因經驗不足，虧損連連但憑一股傻勁及恆心，將高品質的「脫線讚鬥雞」推廣全省，並轉型為渡假休閒環境。