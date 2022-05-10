持續更新【菲律賓總統大選】小馬可仕獲壓倒性票數篤定當選 曾捲名校學歷疑雲

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）菲律賓總統大選投票昨（9）日晚間七點結束，已故獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今（10）日上午統計獲得票數大幅領先對手羅貝多（Leni Robredo）且已通過當選門檻票數，幾乎篤定拿下總統寶座。

路透報導，菲律賓全國和地方選舉投票9日晚間7點結束後隨即進行開票，已開出逾九成的選票中，小馬可仕獲逾3000萬張選票，超過門檻所需票數的2750萬票以上，大幅領先深獲菲律賓青年族群支持的現任副總統羅貝多。

暱稱「邦邦（Bongbong）」、現年64歲的小馬可仕副手搭檔，為菲律賓現任總統杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）。

馬可仕家族黑歷史國際媒體討論焦點

外媒報導此次菲律賓大選，多提到他父親－已故總統馬可仕（Ferdinand Marcos）－家族統治的黑歷史。馬可仕主政長達20年期間以各種非人道手段迫害異議人士、貪污鉅款等等，1986年「People Power」人民起義運動推翻馬可仕政權，家族倉皇出逃至美國夏威夷，百億美元貪污鉅款迄今下落不明。

小馬可仕學歷疑雲與強大社群支持

家族富可敵國，小馬可仕從小就被送到英國知名昂貴寄宿學校就讀、牛津大學，接著又赴美就讀賓州大學華頓商學院攻MBA，23歲便返國從政任北伊羅科斯省省長，不過才從政五年就隨家族出逃至夏威夷。然而多年前Rappler報導事實查核爆料，小馬可仕並未如其宣稱從這兩所學校「完成學業」（牛津大學系統中未顯示其有參加期末考，華頓商學院畢業校友資料庫未能查到其姓名），但小馬可仕駁斥指控。

牛津大學2021年證實小馬可仕未完成學業，所以未能取得學士學位。

馬可仕1989年過世，馬可仕家族1991年 獲准返國，小馬可仕隔年選上眾議員重回菲律賓政壇，2016年角逐副總統失利，之後致力經營社群捲土重來，選前民調即看好。馬可仕家族否認過去黑歷史，國內支持小馬可仕的民眾、部落客及網紅指外界扭曲抹黑其家族貢獻。