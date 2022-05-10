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台灣公視第7屆董事會改組成功　黃心健、李志德加入董事會

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/10 09:51
公視第7屆董事會改組成功

公視第7屆董事會改組成功 (來源 維基百科)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)公共電視文化基金會第7屆董監事遴選延宕兩年多，9日第三次審查會議中通過12位董事、4位監事，加上第一次審查會議通過的董事7人、監事1人，共達19名董事、5名監事，通過法定標準，公視第7屆董事會順利組成。

華視新聞近日連續出包多次，誤植總統蔡英文成蔡EE還有許多政治消息等，公廣集團改組十分迫切，文化部表示，據《公共電視法》第13條規定，董事會應由17人至21人組成之法定門檻，公視第7屆董事會可望組成。

此次審查會議採逐一審查候選人，獲11票同意才達法定標準通過。文化部說明，公共電視文化事業基金會昨日重啟第七屆董、監事審查會議，通過的董事候選人，包括李志德、朱國珍、黃兆徽、黃心健、郭力昕、王俊博、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕、洪馨蘭、林耀南共12人；陳翠蓮則以不同意5票未通過。

通過的監事候選人，包括馬秀如、王毓莉、高文宏、劉啓群等4人。

於昨日通過的董事12位，加上第一次審查會議的7位，已通過公視法規定董事會董事至少17人的門檻，正式宣告公視第7屆董事會順利改組成功。2019年第一次審查委員會通過之董事候選人，包括王燕杰、舒米恩．魯碧、胡元輝、徐瑞希、陳湘琪、廖嘉、盧彥芬；監事候選人：黃銘輝。

第三次審查委員包括翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、王勁力、蔡茂寅、廖元豪、包正豪、陳學聖（前立委）、胡競英、羅世宏、謝啟明。

本次提名董事候選人包括：施振榮（科文双融公司董事長）、孫嘉穗（東華大學民族語言與傳播學系教授）、陳翠蓮（台灣大學歷史學系教授）、劉昌德（政治大學傳播學院新聞系教授）、洪馨蘭（高雄師範大學客家文化研究所副教授）、平秀琳（媒體人）、朱國珍（作家）、李志德（鏡週刊文化組副總編輯）、林寬裕（台灣師範大學樂活產業高階經理人EMBA兼任助理教授）、黃心健（台灣師範大學設計學系教授）、黃兆徽（台灣事實查核教育基金會教育總監）、林耀南（輔仁大學國際創業與經營管理碩士學位學程主任）、王俊博（智冠科技股份有限公司董事長）、郭力昕（國立政治大學傳播學院院長）等14人。
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公共電視
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公廣集團
文化部
董監事

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