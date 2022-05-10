在旋律中懷念他為台灣民主奉獻　蔡英文出席李應元紀念音樂會

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）民進黨主席蔡英文主席9日晚間出席於國家音樂廳舉辦的【映火】紀念音樂會，感念前駐泰代表、前民進黨秘書長李應元一生為民主奉獻，當日音樂會演出的曲目都是他生前喜歡的，蔡英文說，「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中」，大家會在旋律中懷念他的身影。

紀念音樂會由鳳絃樂集主辦，民主進步黨中央黨部協辦，9日音樂會曲目包括白鳥、《泰依思》冥想曲、流浪者之歌，作品20、望春風、A小調鋼琴三重奏「紀念一位偉大的藝術家」第一樂章「悲歌」、化作千風、出外人、上美的花、嘸通嫌台灣等樂曲。

蔡英文表示，2021年11月11日，台灣失去了一位好人才，許多人失去了一位好長官、好夥伴，她也失去了一位好戰友。

蔡英文說，李應元一生擔任過許多公職，不論是立法委員、駐美副代表、行政院秘書長、勞委會主委、雲林縣副縣長、環保署署長，或駐泰國代表，在任何職務上，他都盡心盡力，從來不計個人榮辱、惜情重義、樂於分享，也因此在海內外和社會各界都有許多好朋友。

蔡英文接著說，李應元最為人津津樂道的，就是「處事圓融、善於協調」，他在2004年民進黨副秘書長任內舉辦的「228百萬人手牽手護台灣」活動，充分展現出這項特質。當時，北起基隆市和平島、南至屏東縣佳冬鄉昌隆村，全台超過200萬民眾參與，一起站出來牽起手。這個活動要辦起來不簡單，從中央到地方，需要協調的事項不勝枚舉，經過他南北奔波，多方溝通協調，最後成功寫下歷史，讓國際看見我們守護台灣的決心，也讓大家留下了滿滿的感動。

蔡英文說，李應元的人生很精采，留下的不只是有形的著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範。這場音樂會演出的都是他喜歡的曲目，這些歌曲經過時間的淬鍊與世人的傳唱，成為一代經典，也讓大家在旋律中懷念他的身影，在歌聲中回憶李應元的笑容。「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中」。

中央社報導，音樂會發起人簡學禮表示，李應元是他學長，兩人有近50年的友誼。他回憶，10年前在國家音樂廳舉辦過一場音樂會，當時是以不同的角度紀念228，昨天這場音樂會名為「映火」，指無我才能夠映、火則是一個火種，是當初李應元回台灣時的化名「阿火」，用於紀念他。