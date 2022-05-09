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【二戰勝利日】普丁稱「被迫」入侵烏克蘭 澤倫茲基稱終將獲勝

普丁並未宣布進一步擴大俄軍在烏克蘭的軍事行動規模，或進行全面動員。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/09 20:02
俄國總統普丁（Vladimir Putin）於二戰勝利日（9日）發表示演說，稱入侵烏克蘭是為維護主權所做的被迫回應。（圖／美聯社）

俄國總統普丁（Vladimir Putin）於二戰勝利日（9日）發表示演說，稱入侵烏克蘭是為維護主權所做的被迫回應。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）適逢俄國紀念「偉大衛國戰爭」勝利日的77週年，於首都莫斯科舉行盛大閱兵儀式，俄國總統普丁（Vladimir Putin） 在演說中將對烏克蘭的侵略行徑稱為面對西方政策被迫採取的回應。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭當年在對抗納粹德國中獲得勝利，如今也將在俄烏戰爭中獲勝，並堅稱不會割讓領土。

綜合《歐洲新聞台》、《衛報》報導，普丁在演說中表示，對烏戰事是及時與必要的行動，以抵禦在「邊界附近絕不可接受的威脅」，這項說法與莫斯科一貫立場一致，即俄國正對來自西方、特別是北約組織（NATO）的威脅作出回應。

普丁指出，危險正在升級，俄國已先發制人的擊退一次侵略，並將之稱為「一個主權、強大與獨立的國家被迫採取的及時且唯一正確的決定」。他怪罪西方國家沒有聽從俄國對於安保及阻止北約擴張的要求，並準備「入侵我們的歷史土地」，如頓巴斯與克里米亞，他認為莫斯科是在別無選擇的情況下，對烏克蘭發動軍事行動。

普丁更將二戰對抗納粹的戰鬥與俄軍在烏國的軍事行動相提並論，表示軍事行動是為將烏克蘭從「納粹」手中解放。事實上，這樣的說法遭到烏克蘭及西方陣營群嘲，畢竟該國極右翼勢力僅處於邊緣地位。基輔譴責莫斯科在烏國採取納粹式戰術，而國際上也正對俄軍被指控犯下戰爭罪等多項暴行進行調查。

然而，普丁並未宣布進一步擴大俄軍在烏克蘭的軍事行動規模，或進行全面動員。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今日在Telegram上發布紀念二戰對抗納粹德國勝利演說時表示，烏克蘭不會讓俄國獲得「1945年對納粹主義的勝利」，他強調烏克蘭在這場勝利中的作用，並重申烏克蘭將在與俄國的戰爭中獲勝，不會割讓任何領土。

澤倫斯基說道，「當時我們贏了，現在我們也會贏。」
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更新時間 : 2022-05-09 20:19 GMT+08:00

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