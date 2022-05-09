台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）北市副市長黃珊珊表示，COVID-19給快篩陽性民眾的防疫急門診增至22處，每週量能約5萬5030人次；聯醫婦幼院區親子急門診今（9）日上路，但須先行預約再前往；另外木柵車來速篩檢站盼本週三（11日）可開放。

台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，黃珊珊宣布，北市供快篩陽性民眾篩檢拿藥的防疫急門診，由12家增至22家，每週可提供5萬5030人次的量能。

包括原有台北聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區，及萬芳、關渡、三總、國泰、馬偕、榮總醫院與北士科車來速，再新增聯醫婦幼院區、台大醫院（含兒童醫院）、新光醫院、台北長庚、振興醫院、北醫附醫、台安醫院、三總松山分院、西園醫院、博仁醫院。

若民眾有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等症狀請先快篩再就醫，如檢測結果為陽性時，請配合以下事項：

請將使用過的快篩試劑密封帶至臺北市社區篩檢站採檢PCR。

請攜帶健保卡。

請全程配戴口罩，勿搭乘大眾交通工具，由同住親友接送或自行步行、駕/騎車前往。

若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，請撥119。

請PCR採檢民眾於採檢院所現場主動更新及確認個人手機號碼，後續如檢驗結果確診，方可即時收到簡訊及進行自主回報。

此外，北市聯醫婦幼院區今天起設立親子急門診，專為18 歲以下有發燒或呼吸道症狀、接觸確診者等兒少提供門診服務，但請家長務必先行預約，可利用聯合醫院官網、掛號APP或電話預約掛號，並依預約時間至聯醫婦幼院區第二醫療大樓(臺北市中正區福州街12號)主動出示健保卡就醫，而在家使用過之快篩試劑可先密封好交給現場醫護人員處理。

另一方面，黃珊珊指出，捷運公司木柵機廠停車場會設置車來速篩檢站，感謝萬芳醫院擔起重責，會以最快速度上線，希望週三可開放並提前讓民眾預約。

黃珊珊說，疫情洪峰還沒到，未來幾天是關鍵，快篩劑及PCR量能都有限，呼籲市民要做好長期抗戰準備。

黃珊珊提醒，一般無症狀民眾請勿前往社區採檢站或急診，避免造成交叉感染，相關疫情訊息可撥打臺北市防疫專線(02)2375-3782或1999市民熱線詢問