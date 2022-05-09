全國貓咪盃首屆AI程式競賽 新北6隊獲獎放異采、國小4隊包前3

新北市教育局今（9）日辦理111年度全國貓咪盃A I程式設計示範賽頒獎活動， 局長張明文線上出席並嘉勉學生表現優異及指導老師辛勤奉獻。 首屆示範賽全國共有國小組40隊、國中組48隊參賽， 歷經激烈對戰後，全國前3名隊伍中，新北的國小組4隊全數獲獎， 民安國小囊括1組第一名、2組第二名及1組第三名， 國中組分別也有南山中學、雙溪高中(國中部)獲第三名及佳作，6 隊獲獎成績相當亮眼。

教育局表示，這次在臺南市首次舉辦的「111年全國貓咪盃機器學 習AI程式設計示範賽」，克服Covid-19疫情對實體競賽影 響，採分散方式讓各縣市同時進行線上程式競賽。參賽隊伍需於3小 時內現場完成寫程式、收集及訓練AI自走車模型， 全臺國中小學生一起於線上挑戰最快速走完迷宮地圖， 表現運算思維及人工智慧基本能力。

榮獲國小組第一名的民安國小施羽倢同學說， 參加競賽讓自己成長許多，從什麼都不懂到會寫程式、畫地圖， 過程中和夥伴花很多時間研究、分工合作並建立默契。 同隊江品勳同學說，當聽到宣布得到全國第一名時，簡直不敢置信! 感謝老師安排每週模擬賽幫助我們克服難關， 平時還運用早自習和課餘時間學習程式， 是一段很辛苦但很值得的旅程。

民安國小指導老師陳春昇表示，去(2021)年底聞訊全國賽將新增 AI競賽，深覺是孩子們學習AI的好機會， 因此透過各場次的研習與研究，找到最適合孩子們的程式， 鼓勵他們利用寒假多加練習， 最終在全國賽抱回國小組包辦前三名佳績，非常感謝校長、 家長與團隊大力支持， 也感謝教育局在賽前安排專業講師幫學生集訓， 讓孩子比賽發揮最佳實力。

榮獲國中組第三名的南山中學曾緯淳同學表示，初次接觸AI競賽就 拿下市賽第一是很大鼓舞，後續花了許多課餘時間練習， 能在全國賽脫穎而出，一切努力值得。隊友陳禹丞同學說， 曾同學像是他的定心丸，過程中他負責完成程式， 而自己盡力收集數據，同心協力創造最完美模型， 感謝南山老師悉心指導， 也感謝從小學開始指導自己的積穗國小曾俊夫老師， 能卯足全力參賽。

位於偏鄉的雙溪中學榮獲國中組佳作，游博智及戴詩淇同學表示， 感謝班導鼓勵報名，還有蔡佳君老師陪伴在早自習、 午休及放學後訓練積木程式。雖遇困難時會想放棄， 但仍用盡全力去完成非常開心。蔡佳君老師表示， 同學真的很不容易地參與每場競賽與集訓， 甚至當天一早就從雙溪搭乘計程車、公車與火車，歷經4小時才抵達 會場。孩子曾擔心無法與都會學生競爭，也曾因交通生放棄念頭， 很驕傲看到他們全國賽發光發亮表現。

教育局長張明文表示，全球邁向AI世代， 新北市長期推動程式教育，今年全國賽新增的AI示範賽有效激發學 生興趣，感謝參賽學校及指導教師在資訊及AI教育指導上投注心力 ，讓孩子有更多揮灑空間、精益求精、超越自我， 培養具備未來科技能力與競爭力。

照片來源：新北市政府教育局提供

民安國小施羽倢(右)、江品勳(左)榮獲國小組第一名。(照片來源：新北市政府教育局提供)

雙溪高中游博智(左1)、戴詩淇(左2)於校內練習寫程式、蒐集資料並訓練AI自走車跑迷宮地圖。(照片來源：新北市政府教育局提供)

南山中學陳禹丞(左1)、曾緯淳(左2)現場寫程式、訓練AI自走車跑迷宮地圖。(照片來源：新北市政府教育局提供)