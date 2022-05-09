全國貓咪盃首屆AI程式競賽 新北6隊獲獎放異采、國小4隊包前3

新北市教育局今（9）日辦理111年度全國貓咪盃AI程式設計示範賽頒獎活動，局長張明文線上出席並嘉勉學生表現優異及指導老師辛勤奉獻。首屆示範賽全國共有國小組40隊、國中組48隊參賽，歷經激烈對戰後，全國前3名隊伍中，新北的國小組4隊全數獲獎，民安國小囊括1組第一名、2組第二名及1組第三名，國中組分別也有南山中學、雙溪高中(國中部)獲第三名及佳作，6隊獲獎成績相當亮眼。
教育局表示，這次在臺南市首次舉辦的「111年全國貓咪盃機器學習AI程式設計示範賽」，克服Covid-19疫情對實體競賽影響，採分散方式讓各縣市同時進行線上程式競賽。參賽隊伍需於3小時內現場完成寫程式、收集及訓練AI自走車模型，全臺國中小學生一起於線上挑戰最快速走完迷宮地圖，表現運算思維及人工智慧基本能力。
榮獲國小組第一名的民安國小施羽倢同學說，參加競賽讓自己成長許多，從什麼都不懂到會寫程式、畫地圖，過程中和夥伴花很多時間研究、分工合作並建立默契。同隊江品勳同學說，當聽到宣布得到全國第一名時，簡直不敢置信!感謝老師安排每週模擬賽幫助我們克服難關，平時還運用早自習和課餘時間學習程式，是一段很辛苦但很值得的旅程。
民安國小指導老師陳春昇表示，去(2021)年底聞訊全國賽將新增AI競賽，深覺是孩子們學習AI的好機會，因此透過各場次的研習與研究，找到最適合孩子們的程式，鼓勵他們利用寒假多加練習，最終在全國賽抱回國小組包辦前三名佳績，非常感謝校長、家長與團隊大力支持，也感謝教育局在賽前安排專業講師幫學生集訓，讓孩子比賽發揮最佳實力。
榮獲國中組第三名的南山中學曾緯淳同學表示，初次接觸AI競賽就拿下市賽第一是很大鼓舞，後續花了許多課餘時間練習，能在全國賽脫穎而出，一切努力值得。隊友陳禹丞同學說，曾同學像是他的定心丸，過程中他負責完成程式，而自己盡力收集數據，同心協力創造最完美模型，感謝南山老師悉心指導，也感謝從小學開始指導自己的積穗國小曾俊夫老師，能卯足全力參賽。
位於偏鄉的雙溪中學榮獲國中組佳作，游博智及戴詩淇同學表示，感謝班導鼓勵報名，還有蔡佳君老師陪伴在早自習、午休及放學後訓練積木程式。雖遇困難時會想放棄，但仍用盡全力去完成非常開心。蔡佳君老師表示，同學真的很不容易地參與每場競賽與集訓，甚至當天一早就從雙溪搭乘計程車、公車與火車，歷經4小時才抵達會場。孩子曾擔心無法與都會學生競爭，也曾因交通生放棄念頭，很驕傲看到他們全國賽發光發亮表現。
教育局長張明文表示，全球邁向AI世代，新北市長期推動程式教育，今年全國賽新增的AI示範賽有效激發學生興趣，感謝參賽學校及指導教師在資訊及AI教育指導上投注心力，讓孩子有更多揮灑空間、精益求精、超越自我，培養具備未來科技能力與競爭力。
照片來源：新北市政府教育局提供
民安國小施羽倢(右)、江品勳(左)榮獲國小組第一名。(照片來源：新北市政府教育局提供)
雙溪高中游博智(左1)、戴詩淇(左2)於校內練習寫程式、蒐集資料並訓練AI自走車跑迷宮地圖。(照片來源：新北市政府教育局提供)
南山中學陳禹丞(左1)、曾緯淳(左2)現場寫程式、訓練AI自走車跑迷宮地圖。(照片來源：新北市政府教育局提供)