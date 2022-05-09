臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超193.57億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/5/3~2022/5/6）外資在集中市場總買進金額為2,676.05億元，總賣出金額為2,869.62億元，賣超為193.57億元，另統計自2022年年初至5月6日止，外資總買進金額為6兆4,172.70億元，總賣出金額為7兆1,551.23億元，累計賣超為7,378.53億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆6,207.76億元新台幣，占全體上市股票市值的40.52%，較4月29日的20兆9,342.24億元新台幣，減少3,134.48億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進128,639千股，賣出69,641千股，買超58,998千股。

第二名：群創：買進152,995千股，賣出99,230千股，買超53,765千股。

第三名：聯電：買進160,697千股，賣出124,732千股，買超35,965千股。

在外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進182,074千股，賣出343,341千股，賣超161,267千股。

第二名：台新金：買進44,076千股，賣出105,385千股，賣超61,309千股。

第三名：中鋼：買進23,247千股，賣出50,143千股，賣超26,896千股。