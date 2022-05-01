安桂獅子會授證30週年 捐贈新北市復康巴士

國際獅子會300- B1區安桂獅子會9日上午於新北市政府捐贈復康巴士， 由安桂獅子會長陳細蟬代表全體獅友共同捐贈1輛復康巴士給新北市 政府，由新北市副市長謝政達代表受贈。

會長陳細蟬表示，今（2022）年是安桂獅子會30週年， 是重要的里程碑，這30年來在各位獅友的努力及配合下， 曾辦理多次捐血、義剪及至社福機構關懷等活動， 亦曾與其他鄰近區域獅子會共同捐贈捐血車，於去（2021） 年疫情期間，更結合企業及獅子友會集資捐贈防疫套裝、 方便型快篩站等防疫物資， 持續落實執行社會服務與地區的緊密連結，參與各項公益活動。今（ 9）日是安桂獅子會授贈30週年，目前因疫情仍嚴峻， 基於安全考量另擇日期舉辦， 但安桂獅子會考量仍有許多身心障礙者及行動不便的長者有交通接送 需求，希望能儘快將匯集獅友愛心捐贈的復康巴士投入服務， 一同打造新北市無障礙環境。

謝政達副市長表示，感謝獅友們長年以來熱心公益， 尤其疫情期間仍給予新北市民諸多支持，國際獅子會300- B1區各獅子會持續響應新北市「好日子愛心大平台」， 歷年來共捐贈予新北市政府30餘輛復康巴士，還捐贈過捐血車、 老人文康車、老人及身心障礙者到宅服務車等， 這次新北獅子會捐贈之復康巴士是新北市第663輛， 因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為515輛， 市府會好好管理維護，讓私公協力發揮最大效益。