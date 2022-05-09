京城銀行5月9日召開視訊輔助股東會 金融業者熱烈響應

配合金管會推動股東會數位化政策及因應防疫需求，集保結算所建置股東會視訊會議平台，自今(2022)年4月1日起正式上線，提供公開發行公司使用，開啟我國公司股東會新的紀元。

繼力積電公司以視訊會議順利完成股東常會的召開後，總行位於臺南市的京城銀行(2809)，5月9日的股東常會亦響應政策選擇以視訊輔助方式召開，今年第一家以視訊會議召開股東會之金融業者，在此疫情嚴峻時刻，提供其股東得免於冒著群聚風險南北奔波，即可同步參與股東會，除有助於防疫外，對金融業公司治理亦具有重大意義。

以往實體股東會地點設置於中南部地區的公司，其他地區的股東如果想要親自參與，可能須南北奔波，備極辛勞，從今年開始，京城銀行股東會雖在其臺南市區的總行舉行，但其選擇採用視訊會議召開股東會，股東透過電子裝置即可從世界各角落同步參與股東會，不受場所限制，可謂股東行動主義的具體實現，對於一向注重公司治理的京城銀行，不僅可加強與股東間的良好互動，在公司治理評鑑上也得到額外加分的優勢，可說是一舉數得。

今年4月下旬起，國內Covid-19疫情轉趨嚴峻，傳統實體股東會會場除了主席、公司會務人員外，還有為數不少的股東，很容易升高群聚感染的風險，視訊會議即成為股東參與股東會的安全絕佳管道。今年京城銀行的股東將可全程透過視訊轉播方式，無需冒群聚風險即可線上聽取公司經營團隊對於未來營運方向報告，以文字提問方式與公司互動，並針對各項議案行使股東投票權。

集保結算所總經理朱漢強表示，集保結算所「股東e票通」提供股東電子投票、視訊會議參與股東會的功能，電子投票是會前事先投票，視訊會議則是股東同步參與股東會，對股東及公司均提供相當大的方便。電子投票自98年開始提供服務，2021年電子投票已占全體上市櫃公司股東會出席總股數比率62.7%，成效良好；今年的視訊會議將可再提供股東另一種選擇，在此疫情嚴峻期間，鼓勵股東依需要選擇使用。

5、6月將進入股東會旺季，除了力積電、京城銀行外，今年預計還會有約70家公司採用視訊輔助股東會，其中金融業者更是大力支持，這些公司的股東可以先至集保結算所股東會視訊會議平台進行登記，就能以視訊方式參與股東會，相關操作方式另可參考集保結算所網站-「股東會視訊會議平台專區」相關說明。