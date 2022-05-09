「東STOP！浪你嗨翻天！」2022台東三大絕不可錯過的事　即起快手刀報名

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台東位於台灣東南沿海，溫泉和山海美景深受遊客喜愛，也是過去兩年疫情期間國旅最熱門的景點之一，為支持國內旅遊業復甦，數位旅遊平台Agoda與台東縣政府合作推廣「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動，盼吸引更多旅客一探台東之美。

Agoda台灣副總經理齊彥喆表示，這兩年多疫情爆發，Agoda積極與地方政府和住宿合作夥伴合作推動安心旅遊，協助台灣重回國際旅遊市場。台東縣政府交通及觀光發展處余明勳處長表示， 台東縣無疑是台灣最美麗的城市之一， 在過去評選為全球十大最好客的城市。這次與Agoda合作，希望透過『東STOP！浪你嗨翻天！』活動，讓台東的夏天招待每一位前來造訪的旅客。

Agoda整理了來台東三大絕不可錯過的事，為自己規劃一個充電假期，一起「東」起來！

「東浪嘉年華」和「臺灣國際熱氣球嘉年華」即將回歸

說到台東除了包羅山光水色的超夯住宿之外，還有不可不提到各種嘉年華活動。集海洋生態、水上活動和文化表演於一身的東浪嘉年華將於本周六5月14日登場，預計吸引來自各地的遊客和水上活動愛好者前來台東朝聖。

此外，每年眾所矚目的重頭戲「臺灣國際熱氣球嘉年華」，也將在今年7月2日登場，為期一個半月，活動天數比去年長，準備在今年暑假美翻鹿野高台。現場除了有Hello Kitty、熊讚等超萌熱氣球之外，還有光雕音樂會及其他精采活動等著大家一同追「球」！

親近大自然的最佳選擇秘境玩池上伯朗大道、台東森林公園

起源於金城武拍攝廣告的池上伯朗大道，位於台東縣池上鄉的一條稻田小徑，兩旁廣大又翠綠的稻田，一望無際的田原景致吸引眾多遊客到這條享譽國際的地標騎單車朝聖。除了伯朗大道，還有媲美歐洲絕美自然景觀的台東森林公園，豐富的河口海濱溼地生態還有串聯琵琶湖、活水湖、鷺鷥湖三座湖的自行車道，其中琵琶湖是由地下湧泉所形成，湖水清澈見底，是旅客來台東親近大自然的原因之一。

探索台東的絕佳住宿選擇

參加Agoda「東STOP！浪你嗨翻天！」促銷活動的住宿選項包括適合喜歡衝浪和自行車戶外活動的飯店—Traveller-Inn 旅人驛站旅宿連鎖集團；適合家庭或情侶入住的著名溫泉酒店—知本老爺酒店；以及擁有無邊際泳池、可欣賞台東周圍群山壯麗景色的時尚五星級飯店—THE GAYA HOTEL渡假酒店。

旅客從即日起至2022年5月22 日可以在Agoda 網站和App上的「東STOP！浪你嗨翻天！」頁面搜尋並下訂住宿，入住日期需要在 2022 年 8 月 31 日之前。在6月30日之前入住的旅客還能憑訂單確認信享有精選伴手禮店家九折優惠。