洪申翰為護理師發聲！ 佔因公染疫者逾5成 近4成遭職場暴力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）疫情當前，護理人員的健康與安全也備受挑戰。民進黨立委洪申翰今（9）日還指出，多項調查顯示，護理人員佔因公染疫者逾5成，更有近4成遭遇職場語言及行為暴力，人力不足更會影響護理人員與病人安全，呼籲政府應給予實質幫助。

洪申翰上午於立法院社福衛環委員會質詢衛福部次長石崇良時提及，據疾管署統計，自今年元月起，因公染疫而請領補助的118件案子中，超過53%是護理人員。此外，中央研究院社會學研究所在今年4月出版《勞動待遇與代價》一書也提及，在4千多份研究問卷中，高達38%的護理人員表示曾遭遇多次言語或行為的暴力相向，加害人大多為病患或家屬。

洪申翰感嘆當前台灣本土防疫緊繃，現實狀況只會更為嚴重。石崇良對此呼籲民眾珍惜醫療資源、輕症不要到醫院，並譴責醫療暴力，盼民眾言行舉止尊重醫護。

此外洪申翰引用一項針對美國賓州168間醫院的研究指出，護理人員每多照顧一個病人，在情緒疲乏上會增加23%，而以醫療品質觀之，護理人員每多照顧一個病人，病人的死亡率也會增加7%。

他強調，人力不足，不僅影響到護理師自身，也會影響病人安全。目前台灣護病比規範為1比9，但並未針對不同班別（白班、小夜班、大夜班）做區隔，因此他提出應朝向訂定三班護病比標準或管制手段。

石崇良次長表示，護病比早期使用醫院評鑑規範，但目前以醫療機構設施標準正式入法，至於要訂定三班護病比，考量入法會有絕對的強制執行力，且病房種類繁多，如果要在法規上呈現不同的照顧強度與三班護病比差異，會有相當的複雜度。

洪申翰也批評，衛福部對於基層護理人員的協助應該更實質、更快速。如今年3月初陳時中部長允諾增加疾管署編制下，邊境檢疫護理人員夜班費，至今仍無下落。石崇良則承諾，會在本週加速推動夜班費的公文核定程序。