國際穀物價格創新高！台灣農委會鼓勵飼料原料用國產品　穩定畜產業發展

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球疫情、俄烏戰事及航運費用高漲，使進口玉米、大豆等飼料原料價格節節上升，農委會今(9)日表示，歷經多年的研發，發現搗碎糙米（陳米）、甘藷格外品及農副產物青貯料皆可部分替代價格高漲的進口原料，營養不減且不影響生產效率，另鼓勵牧草種植，也可提供86%國內草食動物所需。

農委會表示，使用「台中秈17號」搗碎糙米取代50%、75%或100%飼料玉米，進行白肉雞、土雞、蛋雞、肉鵝、肉鴨、白肉豬及黑豬等7種畜禽的飼養試驗。試驗結果顯示，糙米取代玉米對畜禽生長表現沒有影響，不過取代量100%時，會淡化蛋黃色澤或使屠體有色澤較白的情形。建議白肉雞、蛋雞與白肉豬以糙米取代50%玉米較適宜，其他畜禽則可以糙米完全取代玉米。

農委會說明，臺灣氣候適合種植甘藷，每年甘藷產量約24萬公噸，國內甘藷加工過程會產生大量甘藷格外品。甘藷為高纖維、低蛋白及中等熱能的作物，可做為能量飼料，雖然甘藷含抗營養因子，但只要經過加熱（熟化、蒸煮、打粒、燒烤）或日曬即可破壞部分抗營養因子。經由動物試驗，農委會建議豬、雞及鴨隻飼糧中甘藷取代玉米用量約在15-30%。

農委會補充，依據畜試所相關酒粕、大豆殼粒、麩皮、番茄皮渣青貯料、鳳梨皮渣青貯料、甘藷青貯料及發酵稻稈等研究，其結果均顯示可做為牛羊飼糧原料來源，需注意適當的餵飼量。

農委會已於2021年9月份將甘藷格外品青貯飼料化技術技轉廠商，今(9)日將應用農副產物飼料配方的「提升泌乳牛夏季泌乳量技術」技轉給中華民國酪農協會。

農委會自2010年就開始進行糙米、甘藷格外品、農副產物等飼養價值研究，做為取代進口玉米的替代飼料原料，近年也積極推動休耕地種植國產牧草，預期在政策鼓勵下，最高能提供86%國內牧草需要量。

農委會指出，自產可用飼料資源的應用將有效降低飼養成本，達到增加國產飼料自給率、穩定國內畜產業發展、國人動物性蛋白質營養供應無虞及維護糧食安全的目標。

大豆殼粒。（照片由農委會提供）

台中秈17號（陳米）。（照片由農委會提供）

蛋黃顏色。（照片由農委會提供）

鳳梨皮渣。（照片由農委會提供）