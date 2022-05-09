台灣國軍舊有野戰訓練場變身西拉雅官田遊客中心　融入色彩與文化意象獲建築園冶獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處利用國軍舊有野戰訓練場打造「官田行政暨遊客中心」，融合色彩及文化意象的建築，結合水圳及景觀水池，飛簷式折版構架屋頂，獲得2022年公共建築景觀類建築園冶獎的肯定。

官田行政暨遊客中心將西拉雅族祀壺文化融合成建築的弧形牆面，也利用西拉雅族刺繡花型及服飾色彩妝點外觀，園區保留11公頃基地原有丘陵地形特色，以半覆土式建築設計，可直達二樓遊客服務區，200坪展示空間的遊客中心及戶外無邊際概念水池，提供旅遊諮詢服務及田園視野，加上園區內大片草地及草坡，營造出休憩活動的自然環境。

西拉雅國家風景區管理處表示，官田行政暨遊客中心整體設計採大面積的綠化量、保水透水鋪面、節能及水資源回收設備，並裝設太陽能發電設備，可節省25%的用電量。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能指出，該園區運用基地原有地形特色，以綠建築融入山坡地景的配置方式，保留大部分原有地形及老樹，除了是管理處的新家，加上新闢的聯外道路，結合菱波官田自行車道，串聯烏山頭水庫、八田與一紀念園區、水雉生態教育園區、隆田chacha文化資產教育園區，期盼帶動地區的觀光發展，提升區域環境品質。

照片由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處提供

照片由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處提供