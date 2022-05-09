5/9台灣本土+40263　死亡+12　入境居家檢疫即起縮短為「7+7」

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增40,304例COVID-19確定病例，分別為40,263例本土個案及41例境外移入(21例為航班落地採檢陽性)；另增中重症71人、12人死亡。



指揮中心表示，今日新增之40,263例本土病例，為19,317例男性、20,936例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,179例)、臺北市(7,057例)、桃園市(6,358例)、臺中市(2,099例)、高雄市(1,910例)、基隆市(1,480例)、臺南市(1,448例)、宜蘭縣(992例)、屏東縣(773例)、花蓮縣(767例)、新竹縣(758例)、彰化縣(497例)、雲林縣(370例)、苗栗縣(340例)、新竹市(336例)、臺東縣(276例)、南投縣(197例)、嘉義縣(180例)、嘉義市(131例)、澎湖縣(89例)、金門縣(17例)、連江縣(9例)。



指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為10例男性、2例女性，年齡介於50多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、11例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月13日至5月7日，死亡日期介於5月5日至5月7日。





指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，22例男性、19例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月23日至5月8日。



指揮中心統計，截至目前國內累計397,504例確診，分別為11,914例境外移入、385,536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計931例COVID-19死亡病例，其中916例本土，個案居住縣市分布以北北基桃最多；另有15例為境外移入。

另外，因應疫情不斷升溫，指揮中心在隔離和檢疫相關規定也做了滾動式調整，包含確診者居家照護和入境者居家檢疫天數由「10+7」縮短為「7+7」，詳情如下：