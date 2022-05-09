「注脂肉」、「重組肉」傻傻分不清？台灣食藥署：購買和烹煮時有兩大撇步　千萬別大意

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）加工肉品技術發達，繼「重組肉」後，近年又出現「注脂肉」等加工食品，在外觀和口感上易與原型肉混淆，消費者購買時須看清楚包裝標示外，由於其製程易造成微生物污染的風險，此兩種加工食品皆須烹調至全熟才能食用。

什麼是「注脂肉」和「重組肉」？

所謂的「注脂肉」是指用畜肉為原料，經油脂或以油脂混加食品原料、食品添加物後所製造的產品，常見的是注脂牛肉，這是將油脂注入畜肉後，使其外觀宛如天然油花一般，讓消費者誤以為是原形肉產品。

而「重組肉」則是以禽畜肉或水產品為原料，經組合、黏著、壓型或其他方式，以一種或多種加工過程製造之產品，其產品外觀很容易造成消費者誤解為單一肉或水產所製成的塊、排、片等產品。

食藥署強調，注脂肉和重組肉這兩種加工肉品，不管在加工環境、機械、器具等接觸微生物的風險高，因此一定要烹煮到全熟才可食用。

肉眼無法辨識，業者須清楚標示

食藥署說明，注脂肉或重組肉食品是無法單由外觀辨識的！為避免消費者誤解為原型肉，自105年1月1日及111年7月1日起，食藥署已針對重組肉及注脂肉食品，強制規定包裝食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝食品，以及販售重組肉或注脂肉食品之直接供應飲食場所，皆應以中文於品名顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義之醒語。

如有違反，將依食品安全衛生管理法裁處。提醒消費者選購時，要留意外包裝、菜單、標記(標籤)或標示牌（板）上之標示，如為注脂肉或重組肉食品，應充分烹調至熟食，才可以放心大快朵頤。