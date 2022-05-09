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台灣雲門劇場全新企劃《來雲門嘻哈》　結業式派對開放對外售票

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/09 14:07
《來雲門嘻哈》(圖/雲門)

《來雲門嘻哈》(圖/雲門)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門劇場 2022 全新企劃《來雲門嘻哈》，兩大嘻哈舞團 MANIAC 與BOOGNATION及當代舞蹈創作者林祐如、劉彥成、楊乃璇等帶來10堂課程 ，自即日起開放報名。

《來雲門嘻哈》是雲門劇場繼 2021 年推出《來雲門跳舞》帶領民眾認識舞蹈風格及歷史後，推出的「來雲門系列」第二輯。雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「雲門去年推出《來雲門跳舞》透過舞台魔幻秀、雲門舞者親身說舞、示範東西方舞蹈風格，為觀眾解密舞蹈和劇場的奇妙之處。今年雲門劇場開始嘗試嶄新的節目內容，期待《來雲門嘻哈》可以持續促進不同舞蹈風格的對話與交流，打開身體的更多可能性。

《來雲門嘻哈》集結雲門舞集、MANIAC、BOOGNATION 師資群，不只安排街舞與現代舞專業課程，也針對編舞創作心法、舞蹈史與劇場技術等授課。師資包含雲門舞集舞蹈構作陳品秀解析舞蹈史，雲門舞者親自帶領認識雲門東方身體訓練，MANIAC 舞團掌門人黑妹及 BOOGNATION 核心人物，也是街舞大賽常勝軍的田一德等。

MANIAC 舞團老師群著重音樂起伏與身體控制的結合與運用，教授「Groove & Party Dance」、「百變Party Dance」課程，從街舞概念、文化到拆解經典舞步混合流行變化，引導營隊舞者跳出自己的態度；Popping 舞團 BOOGNATION 將透過「節奏音感Ｘ身體控制」、「角色Ｘ肢體情緒練習」課程，帶領營隊舞者結合身體部位控制與音樂情緒，發展屬於自己的舞蹈線條與特色，營隊參與舞者在課程修畢後，可獲得《來雲門嘻哈》結業證書。

除了課程，參與營隊的全體舞者將進行分組作品編創，在活動最後一天7/3，搭配專業DJ打造的《來雲門嘻哈》派對與 BOOGNATION、MANIAC 一起跳舞同樂，活動將開放對外售票。

《來雲門嘻哈》活動將於6/25-7/3在淡水雲門劇場登場，全營隊套票、派對預售票、單堂特色課程等多種票價組合，詳情及購票請上TixFun網站，更多活動資訊請詳雲門官網
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