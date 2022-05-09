〈財經主筆室〉台灣四月CPI達3.38％創10年新高　物價上漲將很有感

主計處上周公布4月消費者物價指數(CPI)為3.38%， 已連續2個月飆破3%，5月CPI破3%機率也很大， 顯示台灣面臨通膨壓力暴增。雖然政府部門仍信心喊話此乃暫時性「 輸入性通膨」，但不管真通膨還是暫時性通膨， 升息及台幣貶值衍生的後續問題，可能會讓物價漲很大， 未來日子裡民眾絕對會很有感！

疫情後的經濟快速復甦， 供應鏈引發的問題及烏俄戰爭導致能源價格上漲， 歐美等國家正在歷經 40年以來最高的通膨，美國聯準會FED及歐、英、 加等主要央行均在2022年開始收緊貨幣政策的加息周期，其中以 FED的加息步伐預期最為激進。

美國 FED上周宣布升息2碼，將聯邦利率調升至0.75%至1%區間 ，為22年來最大升幅，並從6月開始每個月475億美元速度縮表（指Fed縮減資產負債表上持有的債券），這是聯準會自2000年5月以來首度升息2碼，也是2006年 以來首次連續2次會議加息。

美國通膨過高，升息是必要的手段，美國3月CPI漲8.5％ ，通膨程度逾40年來首見，在經濟學上的一般定義中，CPI超過 3%就可稱為通貨膨脹，而超過5%則已是嚴重通貨膨脹， 美國勞工部公布的3月份CPI較去年同期增8.5%，漲幅為19 81年12月以來首見。

英國央行上周也將主要利率上調25個基點(1碼)，從0.75% 升至1%，來到13年最高水準，以應對導致民眾生活費高漲， 面臨失控的英國通貨膨脹。這是英國央行連續第4次升息，英國3月 的消費者物價通脹率達到7%，為近30年的高位，並且是英國央行 2%目標的3倍多。

澳洲政府日前公佈的官方數據，澳洲今年前3個月的年度通貨膨脹率 上升至5.1％，創下自2001年以來的新高紀錄，由於通膨飆至 20年新高，讓澳洲央行升息的壓力很大。

再看看台灣週邊國家的通膨情況吧！韓國統計局上周最新公布的CP I年增4.8%，高於3月的4.1%，並已超越市場預估的4. 4%，連續13個月高於央行2%的目標，除創下2008年10月 全球金融危機時期以來新高紀錄，通膨也創下逾13年來新高紀錄。

日本政府上周也公布最新的CPI數據為1.9%，創7年來最快年 成長，東京物價以近7年最快速度上漲。即使日本CPI還不到2% ，但日本民眾對於物價上升十分擔憂，有逾半民眾擔憂通膨升溫。

根據日本央行的一份調查報告指出， 有逾半數家庭預期日本今年通膨率將超過5%， 與日本央行之前預估今年通膨率最高為1.9%的數字， 的確有很大的落差，顯示民眾對於未來的物價存在相當大不安， 減少消費的情形也將逐漸發酵。

民眾會如此的不安，主要就是這一次日本央行與政府放手讓日圓貶至 130元，民間稱為「惡性的日圓貶值」，因為日圓貶值雖可以「 稍微」改善製造業的獲利能力，但對於仰賴進口的非製造業， 獲利衝擊卻更大，日本民眾已明顯感受到日本當地物價上漲的壓力， 尤其是食材費用增加，因此會儘量找比較便宜的食材購買， 或是減少外食次數，日圓再貶下去恐怕更會傷害日本國內經濟成長。

美國則因利率的調升，使得美國抵押貸款利率飆升至2009年以來 最高水平，房價繼續以兩位數的速度上漲， 導致幾乎所有住房市場的住房負擔能力降至歷史低點，日前30年期 固定貸款平均利率從今年初的3.29%躍升至5.55%，美國F ED上周再次升息後，貸款利率將進一步上漲， 如今美國人買房是歷史最難的時刻。

美國FED再次升息後，外界推估台灣央行也可能再次跟進， 如此將加劇新台幣貶值幅度，如今台幣兌美元匯價已跌破29.5元 。雖然貶值有利出口，但不利內需產業發展， 且當前國內已面臨通膨挑戰，由日本及美國的例子來看， 利率的調升及匯率的貶值， 對國內物價的上漲及房價貸款負擔影響很大， 如今台灣兩者都俱備了，所以可預見的未來日子裡， 民眾對物價上漲應該會越來越有感覺！