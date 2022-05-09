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虛擬啤酒後！台灣海尼根打造世界級潮流音樂派對　重量級卡司搶先曝光

海尼根星銀音樂節6月11日在南港展覽館

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/09 11:51
「海尼根星銀音樂節」卡司曝光(圖/海尼根)

「海尼根星銀音樂節」卡司曝光(圖/海尼根)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 海尼根Silver星銀啤酒去年推出後即獲選超商新品排名第一，為回饋熱愛海尼根的消費者，海尼根台灣將於6月11日在南港展覽館舉辦「海尼根星銀音樂節」，限量門票只送不賣！

趕搭元宇宙與虛擬世界議題，海尼根Silver星銀在今年3月推出全球首款「虛擬啤酒」，於 Decentraland上舉辦發表會進軍NFT業務，發布的啤酒是由「NPC（非玩家角色）農民種植的二進位制原始碼啤酒花」所釀造而成的，成功吸引著迷虛擬世界的「星」級玩家關注，雖說趣味性高但仍待玩家們親口喝下，

「虛擬啤酒發表會是一個具諷刺意味的笑話」，海尼根全球品牌負責人 Bram Westenbrink 表示，元宇宙是個能讓人以輕鬆和身歷其境的方式聚集在一起的地方，但它並不是一個能品嚐新啤酒的最佳場所。

具話題熱度的海尼根Silver星銀推出後獲「網友激推清爽No.1」的美名，將於6月舉辦音樂會回饋粉絲，演出名單包含Soft Lipa蛋堡、Julia吳卓源、婁峻碩、Karencici、 Marz23、知名DJ KAKU 與 KING CHAIN金城等輪番登場，現場將結合3D立體透視與光影技術，打造前所未有的世界級潮流音樂派對！

即日起至6月5日於全通路凡購買海尼根星銀啤酒滿599元，上網登錄發票即可兌換「海尼根 Silver City星銀音樂節」入場門票乙張（周周數量有限、贈完為止），且有機會抽中市價12,000元的星級雙人房住宿；於特定通路如7-11統一超商還可加價購「海尼根星銀潮流輕量鍋套組」或「海尼根星銀潮流手提收納箱」；家樂福、大潤發、愛買另有滿額即贈「海尼根星銀毛巾」優惠。

詳情請前往臉書官網查詢

虛擬啤酒後！台灣海尼根打造世界級潮流音樂派對　重量級卡司搶先曝光
即日起於7-11統一超商購買海尼根星銀啤酒滿599元即可上網免費索票、參加抽獎，另加199元還可獲得「海尼根星銀潮流輕量鍋套組」或「海尼根星銀潮流手提收納箱」(圖/海尼根)

虛擬啤酒後！台灣海尼根打造世界級潮流音樂派對　重量級卡司搶先曝光
即日起於7-11統一超商購買海尼根星銀啤酒滿599元即可上網免費索票、參加抽獎，另加199元還可獲得「海尼根星銀潮流輕量鍋套組」或「海尼根星銀潮流手提收納箱」(圖/海尼根)
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更新時間 : 2022-05-09 12:43 GMT+08:00

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