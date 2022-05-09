台灣最大桃花心木林　新化林場環教場域勇奪建築園冶獎

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）有百餘年歷史的新化林場是台灣唯一的低海拔亞熱帶林場，更擁有全台最大的桃花心木林，林下新落成的步道是吸收芬多精的絕佳路線，大目降埤與虎源溪畔則可見森林綠草映照湖光山色，成為宜賞、宜學、宜訪的環教場域，更榮獲2022年建築園冶獎大力肯定。

行政院農業委員會水土保持局與新化林場跨域合作下，融合水土保持與農村再生理念，將林場舊有老化窳陋的空間設施，改造為兼顧生態環境並適合親近山林的環境教育場域，完工後吸引舊雨新知紛紛造訪。

中興大學附屬新化林場吳佾鴻場長表示，林場至今已有百餘年歷史，總造林面積超過200公頃，昆蟲、鳥類、哺乳類等動物資源豐富，植物種類更高達400種以上。近年大目降埤周邊園區卻逐漸面臨設施老化、埤塘淤積、步道損壞等困境，不僅帶來安全隱憂，環境教育場域的可親性與服務性更逐漸下降。

吳佾鴻還說，經逐步活化埤塘、再造地景，並修繕原有的木棧步道，使新化林場再次成為宜賞、宜學、宜訪的環教場域，民眾可更安心舒適地參與登山健行、環境教育或體驗活動，重新感受山林清新空氣與自然萬物帶來的療癒及感動。

水保局臺南分局傅桂霖分局長表示，新化舊名「大目降」，在西拉雅族語為「山林之地」。為維持美麗森林樣貌，周邊場域營造時採取低擾動的設計與施工，保留原有繁茂的林木，透過架高步道、保留動物通道等方式，減少對生物棲息地的影響，也讓遊客有機會更近距離觀察臺灣原生動植物之美。鄰近的觀景平臺與大片綠地相互搭配，則成為活動展演及在地農特產展售的絕佳場域，盼為在地農村及農民創造更多地產地消、食農教育的機會。

水保局李鎮洋局長還說，新化林場透過修繕營造，已重新恢復為自然與人文共好的「林之谷」，林場將規劃一系列完整的森林教育課程，歡迎民眾參與步道健行、導覽解說及森林手作課程，也推薦順遊鄰近的礁坑社區，可欣賞橄欖花綻放，品味橄情果、橄心醋等綠鑽橄欖特色農村好物。

桃花心木步道帶領民眾走進療癒森林，享受瀰漫於山林中的芬多精。(照片由水土保持局提供)

「新化林場友善里山環境場域改善工程」在水保局與新化林場的跨域合作改造下，榮獲園冶獎肯定。(照片來源：水土保持局提供)