孩子被霸凌了該怎辦？台灣專家：運動、接受社會支持有助於降低心理健康風險

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣青少年自殺死亡率連續20年攀升，15至24歲青少年自殺通報在2020年超過一萬人次，而受到霸凌影響的比例逐步上升，不論是校園霸凌或是網路霸凌都會造成青少年巨大的身心傷害，甚至可能發生不可挽回的悲劇。專家提醒，一旦遭受到霸凌千萬不要覺得丟臉或自責，更不要封閉自我，適度的運動和勇於接受社會的支持，都能有助於降低心理健康風險。

根據美國佛蒙特大學的學者根據2013年和2015 年《疾病管制中心青少年風險行為監測系統(YRBSS)》的綜合數據，樣本包括13583 名高中生，分析運動、悲傷、自殺意念和自殺企圖之間的關聯。研究者請參與學生自我報告是否曾遭受霸凌以及如何遭到霸凌，無論是在校園裡被毆打、推擠、取笑還是被網路霸凌，或兩者都有。同時詢問這些學生每天從事60分鐘或更長時間運動的天數。

結果顯示，受霸凌的學生每週只要有四天以上完成運動至少一小時，其悲傷和自殺企圖降低了23%。但其結果因霸凌環境而有所不同，在校園中被霸凌的學生，更頻繁地運動使其悲傷、自殺意念和自殺企圖顯著減少；遭受網路霸凌的學生即使更頻繁的運動，在悲傷或自殺報告中的比例並沒有顯著地減少。

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興表示，「運動」基本上可視為「紓壓」，因為運動過程中分泌的多巴胺等激素，會讓人產生愉悅的感受，因此運動也被稱為憂鬱解藥，鼓勵青少年從事規律運動，不僅能在運動過程中獲得「紓解」情緒的機會，更有「肯定自我」、「重拾自尊」的效益，特別對遭受霸凌的青少年更為重要，他們從運動中獲得的肯定（自己的肯定、親友的認同、教練或師長讚美等），都可能讓長期遭受「貶抑」的自我概念得以嶄露，猶如身體的伸展一般，讓身心不再侷限於幽暗的角落。

他提醒，應特別留意遭受霸凌的青少年，避免在團體運動中遭遇到另一種可能的霸凌。如果想幫助青少年從運動中提升自我價值，可從建立基本運動能力著手，設定簡單的「自我挑戰目標」，如：快走三圈操場、完成三公里跑步，或是一分鐘完成20次仰臥起坐…等，運動目標若設定太高無法達成、或勉強完成後，恐削弱未來的運動動機。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，經歷網路霸凌的青少年可能會因為覺得丟臉、怕被責罵，或是擔心父母限制自己使用手機、上網而不敢開口求助，而陷入低自尊、焦慮、憂鬱等情緒，提高了藥物濫用及自殺的風險。

建議父母除了與孩子建立與保持良好的溝通互動外，要能「覺察」、「接受」與「陪伴」：當孩子遭受網路霸凌，能及時覺察給予適時的協助支援；接受孩子的情緒狀況，不急著生氣、責罵或下指令；陪伴孩子面對，讓孩子感受到父母和自己站在一起，建立對父母的信任感。

戴怡君提醒，當孩子出現低自尊、憂鬱、失去自我價值等負面思考及言語，師長和父母陪伴他們的過程中，可向孩子提醒強調「二不一要」幫助孩子跳脫負向情緒，第一「不要責怪自己」，告訴孩子這不是自己的錯，無論霸凌者說什麼或做什麼，都不該對自己感到羞恥。

此外，「不要沉溺負面情境」，如果霸凌言語或畫面在腦海中一遍又一遍地重播，將會使霸凌事件變得更糟。應該「要聚焦當下的感覺與生活」嘗試轉移注意力，為自己感到自豪，相信自己的獨特，提醒自己有很多美好的事情正在發生。