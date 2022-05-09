台灣首波滯留鋒13日報到　吳德榮：防劇烈天氣致災雨低溫探16度

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今（9）日受微弱鋒面影響，各地雲量多，高溫微降，低溫不變。13日至16日首波梅雨季滯留鋒影響，各地有陣雨或雷雨，氣溫將逐日下降，預估最低氣溫降至16度左右。

吳德榮表示，據8日歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(9)日微弱鋒面影響，各地雲量多，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；高溫微降，低溫不變。各區平地氣溫：北部21至28度，中部21至31度，南部22至33度，東部20至30度。

10日至11日鋒面遠離，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，氣溫回升。12日會有另一鋒面逐漸接近，下午起中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，天氣仍偏暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13日至16日首波梅雨季滯留鋒影響，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。氣溫逐日下降，15日至16日北台灣清晨、夜晚，最低氣溫降至16度左右，明顯轉涼微冷，亦應注意衣著調適。

吳德榮表示，由於理論的限制，模式末期的模擬，對於「大尺度」天氣型態的改變，形成有利於「中、小尺度」對流系統發展的條件，具有參考價值，但對於其時空分布的準確模擬，則已超過理論極限，需持續密切觀察。