185.7萬劑BNT成人疫苗抵台灣　供青少年作為追加劑

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣政府今(2022)年首批自購BNT成人疫苗已於今(9)日清晨6點11分抵台，新到貨的185.7萬劑將提供青少年作為追加劑接種使用。

綜合媒體報導，台灣首批自購BNT疫苗由華航CI-5528班機自德國法蘭克福起飛運送來台，班機在9日清晨6時11分抵達桃園國際機場，於514停機坪停靠，消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，海關進行機邊驗放，送往華儲完成通關作業後，由冷鏈貨車載往指定冷儲物流中心存放，，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

BNT成人及輝瑞BNT兒童疫苗已經安排好航班，將分2批抵台，第1批是成人劑型疫苗，約為185.7萬劑，預計8日自歐洲起飛，9日抵台。

陳時中5日下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，國內12歲至17歲青少年大部分都是接種BNT成人劑型疫苗，僅有少數施打莫德納疫苗，新到貨BNT疫苗將提供原本已打過BNT成人劑型疫苗的青少年，作為追加劑接種，將由教育部啟動意願調查，預計5月下旬進行校園接種。

陳時中指出，另一批將到貨的疫苗為輝瑞BNT兒童劑型77.76萬劑，輝瑞BNT兒童劑型已通過國內緊急使用授權（EUA），劑量為成人1/3，預計5月12日到貨，拚5月20日前開打。