Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

俄軍空襲烏東學校 7人受傷60人凶多吉少

俄國軍機投擲的一枚炸彈將學校夷為平地，燃起的猛烈火勢近4小時才被撲滅。

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/08 18:07
烏東一所學校遭俄軍空襲，其中避難的村民有60人被埋在廢墟下。（圖／翻攝自<a href="https://twitter.com/Free...

烏東一所學校遭俄軍空襲，其中避難的村民有60人被埋在廢墟下。（圖／翻攝自烏東一所學校遭俄軍空襲，其中避難的村民有60人被埋在廢墟下。（圖／翻攝自FreeMan of Ukraine)

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）一所學校遭俄機空襲，目前已知30人獲救、7人受傷，被掩埋建物下的60人恐已罹難。

綜合《路透社》、《BBC》、《CNN》報導，該所鄉村學校在7日下午4時37分左右，遭俄國軍機投擲的一枚炸彈夷為平地，燃起的猛烈火勢近4小時才被撲滅。

攻擊發生當下約有90人在此避難，其中30人已獲救，蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram上表示，有7人受傷，而被壓在廢墟下的60人恐怕已經身亡。

蓋戴也向記者表示，考量到那是一枚飛機炸彈，爆炸當時溫度很高，儘管救難人員會盡力清理殘骸搶救生命，然而被掩埋的人生還機會渺茫。

但他仍然表示將持續報告救難進度，並期望有好的結果發生，「或許真的會有人活下來」。
俄烏戰爭
俄烏戰況
盧甘斯克州
空襲

相關新聞

逾300平民逃出馬立波 俄方承諾停火3日
逾300平民逃出馬立波 俄方承諾停火3日
2022/05/05 10:39
Meta獲利高於預期 股價大漲19%
Meta獲利高於預期 股價大漲19%
2022/04/28 11:40
俄國提及核戰風險 美國供應重型武器助烏求勝
俄國提及核戰風險 美國供應重型武器助烏求勝
2022/04/26 21:15
美國國務卿、國防部長到訪基輔 再供7億軍援
美國國務卿、國防部長到訪基輔 再供7億軍援
2022/04/25 17:19
俄軍持續狂轟馬立波 炸毀烏東9軍事目標
俄軍持續狂轟馬立波 炸毀烏東9軍事目標
2022/04/24 21:01