俄軍空襲烏東學校 7人受傷60人凶多吉少

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）一所學校遭俄機空襲，目前已知30人獲救、7人受傷，被掩埋建物下的60人恐已罹難。

綜合《路透社》、《BBC》、《CNN》報導，該所鄉村學校在7日下午4時37分左右，遭俄國軍機投擲的一枚炸彈夷為平地，燃起的猛烈火勢近4小時才被撲滅。

攻擊發生當下約有90人在此避難，其中30人已獲救，蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram上表示，有7人受傷，而被壓在廢墟下的60人恐怕已經身亡。

蓋戴也向記者表示，考量到那是一枚飛機炸彈，爆炸當時溫度很高，儘管救難人員會盡力清理殘骸搶救生命，然而被掩埋的人生還機會渺茫。

但他仍然表示將持續報告救難進度，並期望有好的結果發生，「或許真的會有人活下來」。