俄軍空襲烏東學校 7人受傷60人凶多吉少

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)烏克蘭東部盧甘斯克州(Luhansk)比洛霍里夫卡村(Bilohorivka)一所學校遭俄機空襲,目前已知30人獲救、7人受傷,被掩埋建物下的60人恐已罹難。

綜合《路透社》、《BBC》、《CNN》報導,該所鄉村學校在7日下午4時37分左右,遭俄國軍機投擲的一枚炸彈夷為平地,燃起的猛烈火勢近4小時才被撲滅。

攻擊發生當下約有90人在此避難,其中30人已獲救,蓋戴(Serhiy Gaidai)在Telegram上表示,有7人受傷,而被壓在廢墟下的60人恐怕已經身亡。

蓋戴也向記者表示,考量到那是一枚飛機炸彈,爆炸當時溫度很高,儘管救難人員會盡力清理殘骸搶救生命,然而被掩埋的人生還機會渺茫。

但他仍然表示將持續報告救難進度,並期望有好的結果發生,「或許真的會有人活下來」。

