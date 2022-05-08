台北竹子湖繡球花綻放中！上山打卡當網美　半日遊含餐才600元

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)「2022年竹子湖繡球花季」將於5/20至6/19登場，台北市政府產業發展局及北投區農會推出「小旅行」，串連竹子湖熱門旅遊景點、農園風味餐、繡球盆栽及花藝擺飾DIY等豐富內容，帶大家深入感受竹子湖初夏熱情。

產發局表示，初夏時節的竹子湖繡球花已悄悄綻放，由於竹子湖的濕冷氣候及偏酸性的土壤特性，形成繽紛的繡球花海，粉紅、雪白、天藍和紫色的花朵，加上翠綠的山景環繞，美得令人流連忘返，是夏季熱門的賞花秘徑，而各式遊程報名即日起開始預約。

竹子湖半日遊 千元有找 10人成團

想要來趟竹子湖五感深度體驗初夏之旅、浸泡在浪漫繡球花海中釋放壓力嗎？由產發局及北投農會精心規劃的竹子湖繡球花季「小旅行」於每周二及每周四上午9:30在竹子湖入口停車場集合出發，報名費用每人600元，10人即可成團。

產發局說明，半日行程分為「恬靜自然的頂湖」和「熱鬧豐富的海芋大道」兩種行程，內容豐富有蓬萊米原種田故事館、竹子湖生態人文導覽解說（東湖地區）、花谷海芋園和綠色植物苔球DIY教學等。

竹子湖一日遊、二日遊及三日遊順遊北投及周圍景點

另外，為響應台北市陽明山竹子湖繡球花季，目前已有多家旅遊業者分別推出從台北、中壢、新竹、高雄及台南等地出發的一日遊、二日遊及三日遊之行程，還有包車舒適旅遊可彈性預約，帶民眾到竹子湖賞繡球花，順遊北投及周圍景點，如陽明山冷水坑、小油坑、擎天岡、美軍宿舍群、藍寶石湧泉秘境、北投百年車站、北投溫泉博物館等豐富旅程，飽覽北投各式風情。

產業發展局提醒民眾，請多利用花季專車造訪，觀賞美景也不忘做好防疫措施。關於竹子湖繡球花季的每日花況及交通資訊，皆可於竹子湖花季活動官網瀏覽，更多關於「2022竹子湖繡球花季」的最新資訊，請鎖定北市產業局官網及粉絲專頁「臺北市產業局－臺北饗樂趣」。