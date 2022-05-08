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5/8台灣本土+44294　增12死、中重症118人創今年新高

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/08 14:24
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44,361例COVID-19確定病例，分別為44,294例本土個案及67例境外移入，另確診個案...

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44,361例COVID-19確定病例，分別為44,294例本土個案及67例境外移入，另確診個案...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44,361例COVID-19確定病例，分別為44,294例本土個案及67例境外移入(39例為航班落地採檢陽性)；另增中重症118人，12人死亡，皆創今年新高。

指揮中心表示，今日新增之44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,948例)、臺北市(8,213例)、桃園市(5,494例)、臺中市(2,358例)、高雄市(2,010例)、臺南市(1,322例)、基隆市(1,310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)、新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、臺東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為5例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月18日至5月5日，死亡日期介於4月28日至5月5日。

5/8台灣本土+44294　增12死、中重症118人創今年新高
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指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，33例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自日本(3例)、加拿大(1例)移入，另63例移入國家調查中。入境日介於今年3月10日至5月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計357,271例確診，分別為11,872例境外移入、345,345例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計919例COVID-19死亡病例，其中904例本土，個案居住縣市以北北基桃最多；另15例為境外移入。
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