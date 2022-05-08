和逸、慕軒飯店推「防疫安心優惠」 出示小黃卡 6月底前免費升等再享用餐8折起

國泰飯店觀光事業秉持提供最安心舒適的旅宿空間與服務，並宣導鼓勵接種疫苗三劑以上之安心旅遊，旗下全台和逸、慕軒飯店自即日起至6月30日止推出「Stay Safe防疫安心優惠」，旅客凡出示接種三劑疫苗證明(小黃卡/數位疫苗證明)，住宿享房型免費升等，各餐廳用餐也可享折扣。此外，為旅客規劃放鬆身心的慵懶度假，和逸飯店推出睡到自然醒「和逸好Trip」最低1,988元起，慕軒飯店「慕軒假期」專案每晚3,188元起，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣與多重禮遇。

因重視每位貴賓與員工的健康安全，國泰飯店觀光事業日前啟動「Hello! I’m Clean」安心防疫計畫，透過與國際知名衛生公司藝康(ECOLAB)合作，和逸、慕軒飯店耗時半年培訓與稽核，已全數獲得「2022藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，飯店全面嚴格執行各項防疫措施，強化清消頻率，讓旅客甩擔憂、盡享安心住宿用餐服務。

坐落台北敦南林蔭大道的慕軒飯店，顧客持小黃卡三劑證明至GUSTOSO義大利餐廳或URBAN331威士忌酒吧用餐，即日起至5月31日均可享全面8折優惠，線上商城亦推出可大啖12盎司肋眼牛排及整尾焗龍蝦「海陸總匯雙人外帶餐」，鋪上沙拉米臘腸與醋漬辣椒「吃了會涮嘴的披薩」，還有靜岡抹茶生乳捲、法式水果蜂蜜千層蛋糕等甜點，七款饗樂餐盒更於5月9日至5月底限時推出「買五送一」優惠，輕鬆一指下單在家享用。

全台和逸飯店即日起至6月底凡持三劑疫苗接種證明，台北民生館與忠孝館下午茶時段用餐享8折優惠，桃園館全日自助餐廳Cozzi Market逸‧市集提供每週三「三人同行一人免費」，逸薈軒外帶自取商品全面9折，Blu Bar則祭出每人現抵150元吸客，也可在商城選購不敗經典「烤鴨闔家分享餐」以及「海陸豪華四人外帶分享餐」將高粱蒜味牛小排、主廚秘製醬烤豬肋排、舒肥蜜汁火腿等料理帶回家，現在預訂加贈9吋莓果杏仁塔一份！位於南區的台南西門館Cozzi KITCHÉN凡點選下午茶套餐享8折，高雄中山館30樓高空餐廳Cozzi THE Roof推出全時段用餐85折，同步提供「四人海陸分享餐」、德國豬腳獨享餐、風味牛肉麵供食客外帶。