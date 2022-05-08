搶母親節商機 台南大員皇冠假日酒五月媽咪樂享住宿優惠

儘管疫情很掃興，迎接溫馨光輝的五月母親節，寵愛媽咪不能省。不只母親節一天，而是整個五月都是孝親月！台南大員皇冠假日酒店即日起至2022年6月5日，推出「媽咪樂饗食」一泊二食自由配，加碼送2000積分，每房4,999元起；「媽咪樂假期」三天兩夜，每房晚3,999元起，需連續入住2晚。寵愛媽咪五月獨享優惠，愛要及時，無須等待。

母親節最後倒數中，當大家還在尋覓母親節大餐該訂哪間餐廳的同時，不妨轉個彎，帶著媽媽遠離擁擠的都市水泥叢林，來到台南安平這處清幽舒適的地方，享受放空悠閒的假期，整個五月，天天都是母親節。台南大員皇冠假日酒店即日起至2022年6月5日，推出超狂優惠住房「媽咪樂饗食」一泊二食自由配，加碼送2000積分，每房4,999元起，含元素餐廳翌日自助式早餐2客，當日元素自助式晚餐外帶自由配餐盒2組，在客房內大啖美食，須提前1天預訂，享優悅會積分，並額外賺取2,000積分。本專案不適用於5月每週六、5/11、5/17、5/18、5/25、5/31、6/1，且須另加5%營業稅及10%服務費。此專案提供的元素自助晚餐外帶自由配餐盒取餐為每組含2大餐盒、2中餐盒與2瓶飲料(可更換其他冷熱飲或咖啡)。限入住當日晚餐於餐檯自由夾取中西熱食區(不含爐烤牛排)、日料熱食區(不含生魚片、握壽司與手捲)、沙拉吧(不含海鮮區)、熱湯區、甜點吧(不含冰品)。

犒賞辛苦的媽媽整個五月都是孝親月，台南大員皇冠假日酒店同步推出「媽咪樂假期」三天兩夜，每房晚3,999元起，需連續入住2晚。含2日元素自助式早餐，享優悅會積分，須3天前預訂、7天前享免費取消。不讓疫情打亂所有步調，落實全面防疫，酒店員工完成三劑疫苗接種，保護自己也保護客人旅遊安全，更讓所有子女們輕鬆打造孝親之旅，展現滿滿情意，讓媽媽盡情享受悠閒氛圍，留下全家人滿滿的幸福回憶。以上專案價格需另加5%營業稅與10%服務費。