【史上最嚴格服儀規範】塔利班下令婦女須穿著「查多里」全身罩袍

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）正當全世界的目光仍放在烏克蘭與俄國的武裝衝突時，已經掌權超過半年的塔利班政權再次發布了新的「禮儀指令」，這次是要求女性出門時必須要穿著查多里（Chadori）罩袍，這也是至今最嚴格的服儀規範。

塔利班勸善懲惡部的發言人宣讀神學士領袖阿洪扎達（Mullah HaibatullahAkhunzada）今（8）日下達命令指出，婦女須以波卡（burqa）遮蔽面部，並應該要穿著從頭包到腳的查多里罩袍，才能顯示出她們的傳統與莊重。

如果婦女不願遵守這個服儀規範，當局將拜訪其父親或是最親近的男性親戚，甚至會解除該位男性親戚在政府單位中的職務，甚至將其逮捕，以示警告。

事實上，許多阿富汗的女性確實會穿著波卡等遮蔽部分外貌衣著，但是像是首都喀布爾在內的都市女性，則大多沒有這樣的習慣，而這也是由曾經的阿富汗婦女部改制而來的「勸善懲惡部」所亟欲改變的狀況。

前阿富汗國會副發言人Fawzia Koofi接受《半島電視台》採訪時指出，現階段婦女所面臨最大的問題是工作機會不足及收入過少，對於那些面對各種磨難的阿富汗人來說，塔利班政府卻選擇把「矯正」婦女服儀作為第一優先要務，實在是難以令人接受。

非營利性政策研究和分析組織「阿富汗分析師網絡」的Kate Clark則說，自塔利班掌權以來，站在抗議最前線的幾乎都是女性，塔利班不斷更新這些服儀規範，目的就是把這些反抗聲音鎖在家裡，營造「女性只適合待在家」的形象。